Uczeń pobił na lekcji nauczycielkę w Toruniu! Kobieta trafiła do szpitala. 18-latek w rękach policji

Michał Michalak
2025-11-13 7:47

18-letni uczeń jednej ze szkół średnich w Toruniu pobił w czasie lekcji nauczycielkę. Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada, rano na zajęciach z informatyki; kobieta miała mu zwrócić uwagę na źle wykonane zadanie. 62-latka otrzymała kilka ciosów w głowę, po czym trafiła do szpitala, ale w stanie niezagrażającym życiu. Poszkodowana to prawdopodobnie nauczycielka Toruńskiego Liceum Edukacyjnego.

Toruń. 18-letni uczeń pobił nauczycielkę na lekcji

Autor: DeltaWorks/ Pixabay.com 18-letni uczeń jednej ze szkół średnich w Toruniu pobił w czasie lekcji nauczycielkę. Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada, rano na zajęciach z informatyki; kobieta miała mu zwrócić uwagę na źle wykonane zadanie, zdj. ilustracyjne
  • W Toruniu doszło do napaści na nauczycielkę w szkole średniej.
  • 18-letni uczeń pobił 62-letnią nauczycielkę informatyki, gdy ta zwróciła mu uwagę.
  • Sprawca został zatrzymany, a poszkodowana trafiła do szpitala. Jakie będą konsekwencje tego zdarzenia?

Toruń. 18-letni uczeń pobił nauczycielkę na lekcji

Policja zatrzymała 18-latka, ucznia jednej ze szkół średnich w Toruniu, który pobił na lekcji nauczycielkę - informuje TVP Bydgoszcz. Chodzi prawdopodobnie o ucznia trzeciej klasy w prywatnym Toruńskim Liceum Edukacyjne. 62-latka miała zwrócić chłopakowi uwagę na źle rozwiązane zadanie, po czym otrzymała kilka ciosów: doznała urazu głowy i rozcięcia wargi.

Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej. Czynności w tej sprawie trwają - powiedziała TVP Bydgoszcz asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Do pobicia nauczycielki przez ucznia doszło w środę, 12 listopada, ok. godz. 9 na lekcji informatyki.

