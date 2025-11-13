18-letni uczeń jednej ze szkół średnich w Toruniu pobił w czasie lekcji nauczycielkę. Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada, rano na zajęciach z informatyki; kobieta miała mu zwrócić uwagę na źle wykonane zadanie. 62-latka otrzymała kilka ciosów w głowę, po czym trafiła do szpitala, ale w stanie niezagrażającym życiu. Poszkodowana to prawdopodobnie nauczycielka Toruńskiego Liceum Edukacyjnego.
Toruń. 18-letni uczeń pobił nauczycielkę na lekcji
Policja zatrzymała 18-latka, ucznia jednej ze szkół średnich w Toruniu, który pobił na lekcji nauczycielkę - informuje TVP Bydgoszcz. Chodzi prawdopodobnie o ucznia trzeciej klasy w prywatnym Toruńskim Liceum Edukacyjne. 62-latka miała zwrócić chłopakowi uwagę na źle rozwiązane zadanie, po czym otrzymała kilka ciosów: doznała urazu głowy i rozcięcia wargi.
- Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej. Czynności w tej sprawie trwają - powiedziała TVP Bydgoszcz asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Do pobicia nauczycielki przez ucznia doszło w środę, 12 listopada, ok. godz. 9 na lekcji informatyki.
