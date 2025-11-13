W Toruniu doszło do napaści na nauczycielkę w szkole średniej.

18-letni uczeń pobił 62-letnią nauczycielkę informatyki, gdy ta zwróciła mu uwagę.

Sprawca został zatrzymany, a poszkodowana trafiła do szpitala. Jakie będą konsekwencje tego zdarzenia?

Toruń. 18-letni uczeń pobił nauczycielkę na lekcji

Policja zatrzymała 18-latka, ucznia jednej ze szkół średnich w Toruniu, który pobił na lekcji nauczycielkę - informuje TVP Bydgoszcz. Chodzi prawdopodobnie o ucznia trzeciej klasy w prywatnym Toruńskim Liceum Edukacyjne. 62-latka miała zwrócić chłopakowi uwagę na źle rozwiązane zadanie, po czym otrzymała kilka ciosów: doznała urazu głowy i rozcięcia wargi.

- Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej. Czynności w tej sprawie trwają - powiedziała TVP Bydgoszcz asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Do pobicia nauczycielki przez ucznia doszło w środę, 12 listopada, ok. godz. 9 na lekcji informatyki.

