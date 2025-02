i Autor: Shutterstock (2)

Tragiczna śmierć dziecka

Nie żyje 2-miesięczne dziecko. Tragedia w domu dziecka we Włocławku

Tragedia we Włocławku. W poniedziałek w domu dziecka przy ul. Sielskiej zmarło 2-miesięczne niemowlę. Wszystko wskazuje na to, że była to tzw. śmierć łóżeczkowa. Zaplanowano sekcję zwłok, która pomoże ustalić dokładne okoliczności śmierci maluszka.