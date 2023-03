i Autor: Róża Koźlikowska - @FotRose For Nature Solutions Apator Toruń - Platinum Motor Lublin, zdjęcia kibiców i zawodników

Rozmawiamy z żużlowcem

Niespodziewany bohater Apatora? Może być strzałem w dziesiątkę

Żużel: Wiktor Lampart to nowy zawodnik do lat 24 For Nature Solutions KS Apatora Toruń. Wychowanek Stali Rzeszów wygląda bardzo dobrze w przedsezonowych sparingach i jak sam podkreśla, presja związana z walką o medale w PGE Ekstralidze powinna go zmotywować do lepszej jazdy.