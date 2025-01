Niezwykła parada planet na niebie. Ustawią się w jednym rządku. Spójrz w górę i rozkoszuj się

Parada planet na niebie. Niezwykłe zjawisko do obserwowania

Polacy za Kopernikiem powinni w najbliższych miesiącach patrzeć w niebo. Czeka ich niezwykły spektakl. Ferie zimowe mogą przynieść ciekawe doznania, związane z astronomią. W najbliższych miesiącach możemy obserwować wyjątkowe zjawisko, czyli tzw. paradę planet. Czy planety mogą wyglądać jak koraliki na sznurku? Takie sceny będziemy mogli oglądać do marca nad naszymi głowami. Wystarczy ładna pogoda, czujne oko i będziemy w stanie rozpoznać poszczególne planety, nawet po kolorze. O planetach, ustawionych w jednym rządku rozmawialiśmy z Jerzym Rafalskim z toruńskiego Planetarium.

Od stycznia, aż do marca te planety prezentują się bardzo fajnie na niebie. Wykorzystajmy ferie, czy wyjazdy. Nawet światła miejskie nam nie przeszkodzą. Po zachodzie słońca, na granatowym niebie widać złotą łunę, a planety już wręcz krzyczą, kłują w oczy. Widać kolory. Wenus jest wyraźnie srebrna, Jowisz jest mleczno-biały, z lekkim dodatkiem barwy żółtawej, a Mars jest wyraźnie pomarańczowy, niektórzy mówią nawet o czerwonym - powiedział Jerzy Rafalski w rozmowie z Martą Łazarską.

Niezwykłe zjawisko na niebie. Jak oglądać?

Co ciekawe - będziemy mogli zobaczyć Marsa, co zdarza się raz na dwa lata oraz Merkurego, który często jest niewidoczny dla oka przez bliskość Słońca. Jak się okazuje, torunianie powinni rozważyć spacer po Bulwarze Filadelfijskim. - Na wschodzie mamy most kolejowy, a na zachodzie most drogowy i już mamy kierunki świata. Dokładnie na południu Kępa Bazarowa, która jest dobrym miejscem do obserwacji, bo mamy otwarty ekran, gdzie pojawiają się planety - radzi torunianom Rafalski.

Paradę planet będziemy mogli oglądać aż do marca. Ważne jest, aby widoku nie zasłaniały nam np. ściany wieżowca lub wysokie drzewa. Niektóre z planet bywają nisko nad horyzontem.

Całą rozmowę z Jerzym Rafalskim znajdziecie w serwisie Radia ESKA Toruń!

