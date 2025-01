Ferie 2025: Co robić w Toruniu? Plan na 20 stycznia - 2 lutego. Darmowe atrakcje, wydarzenia

Ferie zimowe 2025 w Kujawsko-Pomorskiem

W 2025 r. ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim zaplanowane zostały w pierwszym terminie - od 20 stycznia do 2 lutego wraz z województwami:

lubuskim,

małopolskim,

świętokrzyskim

i wielkopolskim

W tym wątku skupiamy się na propozycjach miasta Torunia. Władze grodu Kopernika przekonują, że na przełom stycznia i lutego przygotowały bogatą ofertę. Rzeczywiście, dzieci i młodzież będą mogli spędzić ferie aktywnie. Nawet dwa tygodnie na sportowo? Dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji UMT Andżelika Dzięgiel-Poślada zwraca uwagę, że ciekawe propozycje czekają już 18 stycznia.

Ferie w Toruniu na sportowo

Lodowisko Tor-Tor zaprasza najmłodszych w sobotę w godzinach 16-18. Z kolei ferie zakończą się na lodowisku na Skarpie, 2 lutego. To nie wszystko! - Rozpoczynamy już 18 stycznia, turniejem koszykarskim w Szkole Podstawowej nr 12 - mówi dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji UMT.

Jeszcze tego samego dnia, będzie można spędzić czas w formie relaksu na lodowisku Tor-Tor, gdzie animatorzy zapewnią doskonałą zabawę. Goście zobaczą też pokaz łyżwiarstwa synchronicznego. Klub curlingowy będzie angażował młodzież i dzieci, aby aktywnie spędzać czas - dodaje pani dyrektor.

Ferie w Toruniu z kulturą, zoo i innymi

Sport to nie wszystko! Warsztaty, interaktywne wystawy - ciekawą ofertę proponuje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wystawy można odwiedzać w obiekcie MW1 od wtorku do piątku w godz. 09:00-17:00, w sobotę i niedzielę w godz. 11:00-17:00, w poniedziałki – nieczynne. Do Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2) z kolei zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 09:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00. W sobotę i niedzielę w godz. 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00. Poniedziałki – nieczynne. - W okresie ferii mamy ofertę łączoną - w jednej cenie można skorzystać z wystaw znajdujących się w obu budynkach - zdradziła Monika Wiśniewska, dyrektorka Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Toruński Ogród Zoobotaniczny zaprasza najmłodszych na wyjątkowe warsztaty, podczas których dzieci poznają tajemnice ptasiego świata. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o skrzydlatych mieszkańcach ogrodu i spędzić czas w kreatywny sposób.

Dla osób indywidualnych mamy przygotowany cykl zajęć, w tym roku są one poświęcone ptakom. W pierwszym tygodniu ferii zimowych będziemy mówić o tym, jak prawidłowo dokarmiać ptaki zimą, jakich błędów unikać. Udział w zajęciach wymaga obecności opiekuna - mówi nam Anita Bednarczyk z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

Pełna oferta Torunia, dotycząca ferii zimowych dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Torunia. Więcej informacji i zapisy na zajęcia w Ogrodzie znajdziecie na stronie zoo.torun.pl.