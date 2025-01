Pojechaliśmy na obiad do ojca Rydzyka. Na miejscu czekały niespodzianki. "Nie dałem rady"

Spis treści

Radosław Sikorski i Paweł Gulewski zapraszają na warsztaty

Z czystym sumieniem napiszemy, że tego jeszcze nie było. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, prezydent Torunia Paweł Gulewski i zwycięzca licytacji w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotkają się na warsztatach z lepienia pierników. W tym roku WOŚP gra dla onkologii i hematologii dziecięcej, a dla ludzi o wielkich sercach to również okazja, do wylicytowania czegoś wyjątkowego. Toruńskie szczegóły ujawnił Artur Majerowski, szef toruńskiego sztabu WOŚP. Dziennikarze od razu zwrócili uwagę na aukcję, związaną z Radosławem Sikorskim.

Polecamy warsztaty lepienia pierników z prezydentem Gulewskim i ministrem Radosławem Sikorskim, koszulkę toruńskiego olimpijczyka i brązowego medalisty z Paryża Mirosława Ziętarskiego, lot balonem od marszałka Piotra Całbeckiego, nazwa wahadła w Młynie Wiedzy oraz na Wydziale Fizyki UMK - wyliczył Majerowski.

Kim jest Radosław Sikorski?

Radosław Sikorski jest silnie związany z województwem kujawsko-pomorskim. Urodził się 23 lutego 1963 roku w Bydgoszczy. Sikorski Mieszka w urokliwym Chobielinie (powiat nakielski). Sąsiedzi bardzo pozytywnie wypowiadają się o ministrze Sikorskim i jego żonie. Od grudnia 2023 roku ten znany polityk jest Ministrem Spraw Zagranicznych. W 2024 roku rywalizował z Rafałem Trzaskowskim o rolę kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Ostatecznie musiał uznać wyższość młodszego kolegi. W prawyborach Sikorski uzyskał 25,25% głosów.

W styczniu 2025 roku Sikorski włączył się w 33. Finał WOŚP. Wspólnie z nową gwiazdą Koalicji Obywatelskiej - Pawłem Gulewskim - weźmie udział w warsztatach z lepienia pierników.

33. Finał WOŚP w Toruniu

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 26 stycznia 2025 roku (niedziela). W sobotę przed finałem odbędzie się bieg na 5 km - policz się z cukrzycą. W tym roku nie zabraknie również Toruńskiej Motoorkiestry. W tym roku fundacja gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Toruński sztab zachęca do włączenia się w imprezę na sportowo. Jak to zrobić?

- Zaplanowaliśmy przejazd rekreacyjny, ok. 70 km śladem, który z lotu ptaka napis 33. WOŚP. Jeden z koordynatorów poświęcił czas, przejechał tę trasę. Ten przejazd ruszy o 9:30 z placu Rapackiego i o 13:30 będzie zakończenie na Rynku Staromiejskim - zdradził Artur Majerowski.

26 stycznia Stowarzyszenie GO SPORT, WOŚP Sztab Toruń oraz Toruń Plaza zapraszają w godz. od 14:00 do 18:00 do udziału w kolejnej edycji Toruńscy sportowcy grają dla WOŚP. Więcej informacji o koncertach, wydarzeniach na starówce i licytacjach znajdziecie w naszym serwisie oraz na profilu WOŚP Sztab Toruń na Facebooku.