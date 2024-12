Nowy rozkład jazdy pociągów od 15 grudnia. Znamy szczegóły

Spis treści

Nowy rozkład jazdy pociągów w Kujawsko-Pomorskiem

Większa częstotliwość i nowe kursy - już 15 grudnia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Czeka nas m.in połączenie ze Szczecinem i więcej pociągów z Bydgoszczy do Mogilna, czy z Torunia do Inowrocławia. O nowym rozkładzie opowiedzieli nam wicemarszałkini województwa Aneta Jędrzejewska i marszałek Piotr Całbecki. - Przede wszystkim zwiększamy pociągokilometry o 300 tysięcy. Będziemy operować w ciągu roku 6,5 milionową ofertą. Podwoimy połączenia do Inowrocławia, poprawiamy rozkład jazdy do Mogilna, pojawi się też bezpośrednie połączenie między Bygoszczą a Brodnicą. Wsłuchaliśmy się w oczekiwania wszystkich mieszkańców - przekazał Całbecki.

Poza zwiększeniami, mamy do zaoferowania na pewno dużo lepszą siatkę połączeń jeśli chodzi o godziny odjazdu. Warto wspomnieć o projektach zewnętrznych. Będą nowe połączenia do Kutna, Szczecina, czy na Hel. Naszym mieszkańcom będzie łatwiej dojechać na wakacje, ale też mamy ofertę weekendową - powiedział Piotr Całbecki.

Więcej połączeń na Sylwestra z Polsatem w Toruniu

Marszałek Całbecki przekazał także, że w związku z Sylwestrową Mocą Przebojów 2024 w Toruniu, władze regionu zorganizowały dodatkowe połączenia ze wszystkich miast w Kujawsko-Pomorskiem. Na imprezę można zatem ruszyć koleją, a samochód zostawić w domu. Szef województwa dodał, że w przyszłym roku zostaną ogłoszone nowe połączenia pociągowe do Ciechocinka, Rypina, a może nawet do Sierpca. Budżet został zwiększony do 250 milionów złotych. Mowa tu o obsłudze połączeń. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 15 grudnia.

Wygodniejsze pociągi. Codziennie do Szczecina!

Wicemarszałkini Jędrzejewska zapewniła, że pociągi mają być jeszcze wygodniejsze niż do tej pory. Pasażerowie codziennie będą mogli dojechać chociażby do Szczecina. Przybędzie pociągów, ruszających ze stacji Toruń Wschód.

Na trasie Bydgoszcz - Mogilno kursować będzie siedem par pociągów (dotychczas jeździły cztery pary). Do dziesięciu zwiększy się również liczba par pociągów na trasie Inowrocław - Toruń. Nowa para wieczornych pociągów będzie także kursować między Grudziądzem a Brodnicą oraz między Bydgoszczą a stacją Wyrzysk Osiek (przez Nakło nad Notecią).