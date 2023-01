Ostatnia droga

Paweł poświęcił życie na pomaganie innym. Tłumy pożegnały dziennikarza i strażaka we Włocławku [ZDJĘCIA]

Życie go nie oszczędzało, a on poświęcił je pomaganiu innym. Paweł Czarniak był dziennikarzem "Gazety Pomorskiej", druhem OSP Brześć Kujawski, reporterem serwisu wloclawek.naszemiasto.pl i przede wszystkim człowiekiem, którego szanowała nie tylko społeczność z Włocławka. Na pogrzebie naszego kolegi po fachu żegnały go tłumy. Pojawiły się m.in. władze miasta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości na se.pl