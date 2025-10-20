Piękne studentki Rydzyka przyćmiły Andrzeja Dudę. Nie mogliśmy oderwać wzroku!

2025-10-20 16:00

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, potocznie zwana szkołą Tadeusza Rydzyka, właśnie rozpoczęła swoje 25-lecie. Uroczystości były wyjątkowe. Pojawił się na nich były prezydent Andrzej Duda. To jednak nie jego wykład inauguracyjny przyciągnął największą uwagę – gwiazdami były bez wątpienia przepiękne studentki uczące się w akademii Rydzyka.

  • Imperium o. Rydzyka wciąż rośnie, a jego wpływy polityczne są ogromne, co widać po obecności polityków na uroczystościach.
  • Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęła 25. rok akademicki z udziałem Prezydenta Dudy oraz posłów Ardanowskiego i Sasina.
  • Dziennikarze zwrócili uwagę na niezwykłą urodę studentek, opisując ich ubiór i wygląd.

Jak ten czas leci! Z roku na rok imperium ojca Tadeusza Rydzyka staje się coraz większe, a jego wpływy na politykę – ogromne. Przedstawiciele prawicowych partii zawsze liczą na jego poparcie przed wyborami. Sam ojciec Rydzyk podkreśla, że jest jedynie skromnym zakonnikiem, a nie imperatorem. Bez wątpienia jego ukochanym dziełem jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ci, którzy mieli okazję przebywać w jej salach wykładowych, uważają, że należą one do najlepszych w Polsce.

Akademia wciąż się rozwija. Ojciec Rydzyk uroczyście rozpoczął właśnie 25. rok akademicki. Na uroczystość przybyli m.in. poseł Ardanowski i poseł Sasin – tak zauważyli nasi dziennikarze. Największą gwiazdą wydarzenia miał być prezydent Andrzej Duda. Ojciec dyrektor osobiście powitał go przy drzwiach akademii, a następnie obaj panowie w donośnym kroku udali się w stronę auli.

Nasi dziennikarze zwrócili jednak uwagę na studentki. Tak pięknych polskich dziewcząt nie spotyka się ani na konkursach piękności, ani na wybiegach modelek. Studentki Rydzyka były ubrane w białe koszule, wszystkie były szczupłe, a ich spódniczki kończyły się przed kolanami.

Niestety, nie udało nam się uczestniczyć w całej uroczystości. Nasi dziennikarze zostali rozpoznani – ojciec Tadeusz Rydzyk nie przepada za naszą obecnością. Nie chcąc być nieproszonymi gośćmi, grzecznie opuściliśmy gmach Akademii.

