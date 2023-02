Pijana Sandra M. wbiła się samochodem w salon urody. Wyniki badań miss PGE Ekstraligi nie zostawiają złudzeń

Był poszukiwany przez policję. To go nie powstrzymało!

Gdy znajomi Sandry M. dowiedzieli się, że 6 grudnia 2022 roku miss PGE Ekstraligi wjechała z impetem w salon urody - podzielili się. Część była w szoku, ale znaleźli się i tacy, którzy twierdzili, że to wszystko układa się w logiczną całość. Ci, którzy w mediach społecznościowych obserwowali Sandrę M. twierdzą, że przed zdarzeniem jej zachowanie było dla nich irracjonalne. Sandra M. odmówiła policjantom badania na trzeźwość, co już rodziło domysły i podejrzenia. Pod koniec stycznia przekazywaliśmy, że prokuratura zamierza jej postawić zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Czytaj więcej o sprawie: Miss PGE Ekstraligi z impetem wjechała w salon urody. Wiemy, jaki zarzut usłyszy Sandra M.

Pijana Sandra M. wbiła się samochodem w salon urody. Są wyniki badań miss PGE Ekstraligi

Tego feralnego dnia Sandra M. wbiła się samochodem w Salon Urody GLOW Beaty. To cud, że nikt nie ucierpiał. Z modelką i hostessą do tej pory nie zostały przeprowadzone czynności procesowe, ale wygląda na to, że niebawem to nastąpi. Prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu przekazuje, że nie ma ku temu lekarskich przeciwskazań. Nasz dziennikarz zapytał o wyniki badań z krwi, które miały być kluczowe w tej sprawie.

- Sandra M. podczas zdarzenia miała 1,38 promila alkoholu. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone czynności - odpowiedział konkretnie prokurator Kukawski. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia. Do sprawy będziemy wracać.

