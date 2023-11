Piłkarski wynik na Tor-Torze. Zdecydowała jedna bramka

"Oczko" prezydenta Torunia. Spektakularne inwestycje, układy z politykami od lewa do prawa i kontrowersje

KH Energa Toruń - GKS Tychy 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 - Bartłomiej Jeziorski - Alan Łyszczarczyk (43:01, 5/3),

W minioną niedzielę (19 listopada 2023) torunianie odnieśli wysokie zwycięstwo. "Stalowe Pierniki" pokonały JKH GKS Jastrzębie aż 8:4. Kibice z grodu Kopernika wierzyli, że uda się przedłużyć passę wygranych spotkań na domowym terenie. Hokeiści z grodu Kopernika nie wyglądali źle podczas wtorkowego meczu, lecz to tyszanie byli skuteczniejsi.

Fani zgromadzeni na trybunach jedyną bramkę zobaczyli w 43 minucie gry. To właśnie wtedy Bartłomiej Jeziorski po podaniu od Pavlo Padakina umieścił krążek w bramce strzeżonej przez Pohjanoksę. KH Energa Toruń następne spotkanie rozegra w najbliższy piątek. "Stalowe Pierniki" udadzą się na daleki wyjazd do Sanoka, by powalczyć o jak najlepszy rezultat z miejscowym Marma Ciarko STS-em.

KH Energa Toruń: Pohjanoksa - Schafer, Johansson; Larionovs, Fjodorovs, Djumić - Behm, Zieliński; Jaakola, Huhtela, Tiainen - Jaworski, Kurnicki; Kogut, M. Kalinowski, K. Kalinowski - Gimiński, Sozanski; Baszyrow, Syty, Prokurat.

Trener: Juha Nurminen

GKS Tychy: Fučík - Jaśkiewicz, Kaskinen; Jeziorski, Komorski, Łyszczarczyk - Jaroměřský, Jansson; Mroczkowski, Padakin, Bukowski - Pociecha, Bizacki; Gościński, Turkin, Korenczuk - Bryk, Nilsson; Krzyżek, Ubowski, Marzec.

Trener: Pekka Turkkinen

Tekst: Jan Stepiczew