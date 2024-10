Ostry atak o. Tadeusza Rydzyka w obecne władze! "Polska jest topiona"

Ojciec Tadeusz Rydzyk atakuje rządzących. "Chcą, żeby Kościół w Polsce nie miał mediów"

Na stronie Radia Maryja umieszczono pilny apel o. Tadeusza Rydzyka do katolików w Polsce. Kontrowersyjny duchowny odniósł się w nim do zarzutów, jakie są stawiane jemu i kierowanym przez niego mediom przez aktualne władze w Polsce. Ojciec Dyrektor podkreślił, że celem takiego działania ma być zniechęcenie wiernych do katolickich i prawicowych mediów. To - jak dodał - świadczy o walce rządzących z Kościołem.

Apel o. Tadeusza Rydzyka do katolików

- Chcą odebrać nam dobre imię. Moje imię, moje nazwisko wyciągają od początku. Ile tego było, jakie metody! Nie mówię o tym. To jest walka z Kościołem, walka, żeby nie miał mediów, bo dzięki mediom dochodzimy dalej, dochodzimy szerzej. Brońmy się przed tym wszyscy, nie przyjmujmy czegoś, czego nie sprawdzimy – a zwłaszcza kłamstw. Brońmy się przed kłamstwem! - powiedział toruński kapłan.

Dyrektor Radia Maryja i TV Trwam dodał, że misja redemptorystów dla Polski i Kościoła jest całkowicie bezinteresowna, a nasz kraj wymaga teraz umocnienia, nie osłabiających go awantur - szczególnie ze względu na trwającą wojnę i związane z tym zagrożenia. Obecnie rządzącym oberwało się w ostrych słowach - o. Rydzyk bez pardonu uznał, że pod ich władzą kraj jest niszczony i "topiony".

- Bardzo wielu ludzi jest zwiedzionych i nie wie, że Polska jest topiona. Dlatego tym bardziej trzeba tworzyć i wspierać dobre prawicowe i katolickie media oraz tworzyć struktury dobra - podkreślił duchowny.

