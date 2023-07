Pobiegną z pupilami, bo chcą pomagać potrzebującym. Przed nami Dog Run Toruń 2023

Łzy same płyną do oczu

Na stronie wydarzenia czytamy, że Fundacja Inter Pares oraz Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka Serdecznie zapraszają wszystkich amatorów sportu do wzięcia udziału w charytatywnym biegu Dog Run Toruń 2023. Organizatorzy przekonują, że to wydarzenie niemalże dla każdego.

- Nie jesteś biegaczem? To nie ma znaczenia! Trasę można pokonać truchtem, marszem lub z kijkami. Nie masz psa i zastanawiasz się, czy Dog Run jest dla Ciebie? Oczywiście, że tak! Bez psa też jesteś mile widziany - zapewniają organizatorzy na Facebooku.

Fundacja Inter Pares prowadzi azyl, w którym mieszka ponad 70 uratowanych zwierząt jak np. psy, koty, krowy, konie, osły. Zapewniają domy tymczasowe, opiekę weterynaryjną, nadzorują procedury adopcyjne. - Poza standardowymi formami pomocy, duży nacisk kładą na edukację lokalnych dzieci i młodzieży w zakresie potrzeb zwierząt. Organizują warsztaty edukacyjne i terapeutyczne - mówi nam Michał Górski, jeden z organizatorów Dog Run Toruń 2023.

Wędka w poszukiwaniu potrzebujących dzieci dociera tam, gdzie nie dociera system pomocy. Ich streetworkerzy wychodzą na ulice i podwórka, aby skutecznie dotrzeć do dzieci i młodzieży i zorganizować im czas w kreatywny sposób - bez telefonów i Internetu. Odkrywają i rozwijają pasje u młodych ludzi. Dają przysłowiową wędkę, by każdy młody człowiek mógł wzmocniony i bez zniekształceń wejść w dorosłe życie. Okres wakacyjny jest czasem wytęsknionym przez dzieci, ale też bardzo ryzykownym. To wtedy z nudów zaczynają spożywać alkohol, narkotyki, pojawiają się kradzieże. Dlatego Wędka chce wypełnić im ten czas w twórczy sposób.

Inter Pares jest inicjatorem Dog Run i pierwsza edycja odbyła się w kwietniu tego roku. W myśl swojej idei, że ludzie pomagają zwierzętom, a zwierzęta ludziom, teraz postanowili wesprzeć również działania Wędki.

Dog Run Toruń 2023: Szczegóły, trasa, zapisy

Data: 30.07.2023 r.

Dystans: Bieg dla dzieci Puppy Run 200m (limit wieku - do 11 lat) – start biegu ok godz. 12:00; Bieg Główny Dog Run 5 km (limit wieku - od 12 lat) - start biegu 10:00.

Trasa: Planowana trasa to przyjemne 5 km ścieżkami leśnymi z niewielkim odcinkiem nawierzchni szutrowej. Start i meta zlokalizowane są przy Szkółce Leśnej Bielawy Nadleśnictwa Dobrzejewice, ul. Leśny Trakt 5, Toruń.

Pakiet startowy: pamiątkowy medal, koszulka, przekąska, gadżety ufundowane przez sponsorów.

- Zapisy trwają do dnia 23.07.2022 r. do godz. 18:00. Po tym terminie możliwość zakupu pakietu startowego w kwocie 100 zł będzie możliwa tylko w Biurze Zawodów.Dodatkowe atrakcje: darmowe animacje prowadzone przez podopiecznych i wolontariuszy z WĘDKI, stoisko Lasów Państwowych, loteria z nagrodami, coś pysznego dla każdego. Patronem wydarzenia jest Nadleśnictwo Dobrzejewice, Lasy Państwowe. Wspólnie dokonamy czegoś dobrego - zachęcają organizatorzy na Facebooku.

Zapisów można dokonywać online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem. Więcej informacji znajdziecie tutaj.