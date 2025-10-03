Pociąg uderzył w ciężarówkę pod Wąbrzeźnem! Kierowca wyskoczył z pojazdu przed zderzeniem

Do wypadku doszło 3 października 2025 roku około godziny 9.15 na przejeździe kolejowym przy ul. Wiejskiej w Książkach w powiecie wąbrzeskim. Pociąg Intercity „Niegocin” relacji Olsztyn Główny – Wrocław Główny uderzył w pojazd ciężarowy. Na szczęście nikt z 198 pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń, jednak kierowca ciężarówki wymagał hospitalizacji i został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, kierowca wyskoczył z pojazdu przed zderzeniem

Na miejscu wypadku pracowały cztery zastępy straży pożarnej, policjanci oraz służby kolejowe. Funkcjonariusze ustalili, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi. Według ustaleń TVP Bydgoszcz, 54-letni mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego tłumaczył policji, że oślepiło go słońce i nie zauważył czerwonego światła na przejeździe, wjeżdżając wprost pod nadjeżdżający pociąg.

Godz. 9:16 - Książki, pow. wąbrzeski - pociąg osobowy relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w auto ciężarowe. Kierowca wyskoczył z pojazdu przed zderzeniem. W pociągu podróżowało 198 pasażerów. Brak poszkodowanych. Na miejscu 4 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 3, 2025

Na miejsce przybył również właściciel firmy, do której należała ciężarówka, aby przenieść ładunek i usunąć uszkodzony pojazd przy pomocy strażaków. Ruch kolejowy został tymczasowo wstrzymany, a pasażerowie pociągu „Niegocin” przesiedli się po godzinie 11:00 do innych składów, aby kontynuować podróż w kierunku Wrocławia.

Przed godziną 12:00 przywrócono ruch po jednym torze, ale opóźnienia spowodowane wypadkiem były znaczne. PKP Intercity w związku z sytuacją wprowadziło honorowanie biletów w innych pociągach: IC nr 5710/1 „Pojezierze” relacji Olsztyn Główny – Poznań Główny na odcinku Wąbrzeźno – Poznań Główny oraz IC nr 8312/1 „Szkuner” relacji Ustka – Przemyśl Główny na odcinku Poznań Główny – Wrocław Główny.