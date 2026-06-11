Pogoda dla Torunia na weekend 12-14 czerwca

Weekendowa prognoza pogody dla Torunia zapowiada wyraźny zwrot w aurze. Mieszkańcy powinni przygotować się na spore kontrasty – od przyjemnego, choć pochmurnego piątku, po znacznie chłodniejszą i deszczową resztę weekendu. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać, a wiatr przybierać na sile. To ważna informacja dla osób planujących spędzić czas na świeżym powietrzu.

Piątek jeszcze pogodny, ale pod chmurami

Weekend rozpocznie się w Toruniu od najcieplejszego dnia. W piątek, 12 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza. To będzie jedyny dzień weekendu z tak wysoką temperaturą. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do około 9 stopni. Mimo że niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością około 3 m/s, co dodatkowo poprawi komfort termiczny.

Sobota z deszczem i ochłodzeniem

Niestety, już sobota przyniesie załamanie pogody. Temperatura maksymalna w Toruniu spadnie do 18 stopni, co oznacza wyraźne ochłodzenie w porównaniu z piątkiem. Poranek i noc będą nieco cieplejsze, z minimalną temperaturą na poziomie 11 stopni. Główną zmianą będzie jednak pojawienie się deszczu. W ciągu dnia mogą występować słabe opady. Zmieni się też dynamika wiatru, który stanie się mocniejszy i powieje z prędkością dochodzącą do 5 m/s.

Wietrzna i chłodna niedziela

Niedziela, 14 czerwca, utrwali chłodny i deszczowy scenariusz. To będzie najzimniejszy dzień weekendu w Toruniu. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 16 stopni, a w nocy spadnie do około 10 stopni. Podobnie jak w sobotę, prognozowane są słabe opady deszczu. Dodatkowym utrudnieniem będzie jeszcze silniejszy wiatr, który osiągnie prędkość niemal 6 m/s. Porywy mogą sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda w Toruniu wymaga elastycznego podejścia do planów. Piątek, z temperaturą powyżej 20 stopni i brakiem deszczu, to idealna okazja na aktywności na zewnątrz. Warto wykorzystać ten czas na spacer po reprezentacyjnych częściach miasta czy wypoczynek w jednym z parków. Natomiast deszczowa i wietrzna sobota oraz niedziela skłaniają do szukania atrakcji pod dachem. To dobry moment, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić kino albo po prostu spędzić czas w przytulnej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather