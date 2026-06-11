Poważny wypadek na przejściu dla pieszych! Kierowca Bolta potrącił kobietę [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 10:45

Mamy więcej informacji na temat policyjnych ustaleń w opisywanej sprawie. - Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący osobową Toyotą potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Piesza miała zielone światło. W wyniku uderzenia, kobieta upadła na jezdnię i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Została przetransportowana do szpitala - powiedziała naszemu dziennikarzowi podkomisarz Dominika Bocian.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wypadek, czy też jako kolizja. Wszystko zależy od stopnia obrażeń pokrzywdzonej. Życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierujący taksówką na aplikację był trzeźwy. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Służby apelują o ostrożność do kierowców i pieszych. Nasza redakcja przyłącza się do tych komunikatów.

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Toruń: Wypadek na przejściu dla pieszych. Kierowca potrącił kobietę

Podkomisarz Dominika Bocian potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem", że policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 9:30. - Dotyczyło ono potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych - sprecyzowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji.

Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Z relacji naszego czytelnika wynika, że potrzebne były nosze. Obok karetki relacjonujący widział samochód popularnych taksówek na aplikację. Do sprawy wrócimy, materiał będzie aktualizowany!

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