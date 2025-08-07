Pod ulicą w centrum Torunia odkryto... dawną wytwórnię lodu! Niezwykłe znalezisko sprzed 130 lat

Anna Kisiel
2025-08-07 13:10

Budowa Trasy Staromostowej w Toruniu przyniosła niespodziewane odkrycie. Na wysokości Alei 700-lecia 12 natrafiono na pozostałości maszynowni dawnej wytwórni lodu z końca XIX wieku. To ciekawy fragment historii miasta, który – zanim zostanie ponownie przykryty – trafi do muzeum.

  • Podczas prac budowlanych przy Trasie Staromostowej w Toruniu odkryto pozostałości maszynowni wytwórni lodu z 1895 roku.
  • Znaleziono zachowaną posadzkę i fundamenty maszyn, co świadczy o funkcjonowaniu głównej wytwórni lodu w Toruniu.
  • Fragmenty znaleziska zostaną przekazane do Muzeum Twierdzy Toruń.

Podczas prac budowlanych przy Trasie Staromostowej, w samym centrum Torunia, odkryto fragment historii, który przez dekady pozostawał ukryty pod ziemią. Jak informuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, na wysokości budynku przy ul. Aleja 700-lecia 12 odsłonięto pozostałości maszynowni wytwórni lodu, której projekt datowany jest na 1895 rok.

Na powierzchni około 20 m² odkryto zachowaną posadzkę oraz fundamenty maszyn otoczone dwumetrowym betonowym murem. To właśnie w tym miejscu, ponad sto lat temu, funkcjonowała prawdopodobnie główna toruńska wytwórnia lodu – służąca zarówno mieszkańcom miasta, jak i wojsku.

Dzięki dokumentom przechowywanym w miejskim archiwum, wiadomo dokładnie, jak wyglądał cały obiekt. Znaleziono tam zarówno dokumentację techniczną z końca XIX wieku, jak i fotografie wykonane tuż przed ostateczną rozbiórką kompleksu w latach 60.

Choć znalezisko wkrótce zostanie przykryte elementami nowej jezdni, jego najważniejsze fragmenty zostaną zachowane. – Miasto w trosce o zabytki przekazało odkrytą posadzkę, na której stała maszynownia, do Muzeum Twierdzy Toruń z myślą o jej ekspozycji – podkreśla rzeczniczka MZD.

Odkrycie zostało udokumentowane zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budowa Trasy Staromostowej prowadzona jest bowiem pod stałym nadzorem archeologicznym – inwestycja realizowana z inicjatywy prezydenta miasta Pawła Gulewskiego pozostaje w ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK.

7 zdjęć
Odkrycie w piwnicy
MZD TORUŃ
ODKRYCIE