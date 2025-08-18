Pogoda spłata niezłego figla. IMGW zapowiada zmiany. A już było tak dobrze

IMGW podał najnowszą prognozę pogody na tydzień po długim weekendzie (18-24 sierpnia). Fani upałów, bardzo wysokich temperatur i dominacji słońca będą rozczarowani, ponieważ takowe warunki zostaną z nami tylko na początku tygodnia

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że kolejny weekend w wielu regionach przyniesie temperatury poniżej 20 stopni, a gdzieniegdzie ochłodzeniu będą towarzyszyć opady deszczu.

Poważne zmiany w pogodzie będziemy notować już od czwartku, 21 sierpnia. Szczegóły analizujemy w "Super Expressie".

Nowa prognoza IMGW. Ładny początek tygodnia w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma dobre wieści w temacie wtorku i środy (19-20 sierpnia). W całym kraju dominować będzie słoneczna pogoda, a na termometrach zobaczymy bardzo przyjemne wartości. W środku tygodnia, na południu i południowym wschodzie temperatury maksymalne "dobiją" do 27-29 stopni Celsjusza. Gorąco będzie w województwach:

śląskim

małopolskim

łódzkim

mazowieckim

lubelskim

podkarpackim

opolskim

dolnośląskim

Szczegóły prognozy pogody na 20 sierpnia pokazujemy na mapie, zamieszczonej w serwisie IMGW:

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na środę, 20 sierpnia

Pogoda wyraźnie się popsuje. Oto prognoza na weekend 23-24 sierpnia

Niestety, druga część tygodnia to już zupełnie inna historia. Od czwartku (21 sierpnia) będziemy notować ochłodzenie, a na północy i południu kraju możliwe opady deszczu oraz burze. Będzie to zapowiedź niezbyt przyjemnego weekendu, w trakcie którego na pewno przydadzą się parasole i cieplejsza odzież.

- Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami w północnej połowie kraju oraz na krańcach południowo-zachodnich przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, tylko na Podhalu około 7°C. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 22 i 23 sierpnia.

Podobne warunki będą z nami również w niedzielę. IMGW zwraca również uwagę na porywisty wiatr, który na północnym wschodzie może osiągać prędkość do 70 km/h.

Czy jeszcze w sierpniu zrobi się cieplej? Z prognoz średnioterminowych wynika, że w dniach 28-30 sierpnia możemy liczyć na temperatury przekraczające 25 stopni. Najcieplej powinno być na południu i na południowym zachodzie Polski. Niebawem opublikujemy nowe prognozy na wrzesień. Tymczasem szczegóły prognozy pogody na najbliższy weekend znajdziecie na mapach:

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na sobotę, 23 sierpnia

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na niedzielę, 24 sierpnia

