Pojawiają się już na cmentarzach w Polsce. To zupełna nowość!

Nowe śmietniki na cmentarzach. Mają kolor czerwony

Już za chwilę Dzień Wszystkich Świętych, lecz już teraz widać większy ruch na cmentarzach. Wiele osób przed 1 listopada decyduje się odwiedzić groby, by uniknąć tłumów i rozsądnie zagospodarować czas wolny. Właśnie dlatego na niektórych cmentarzach w Polsce można już zauważyć dość nietypowe, a mianowicie czerwone kontenery na odpady. Takie pojawiły się m.in. we Włocławku.

Czerwone kontenery na cmentarzach. Do czego służą?

Czerwone kontenery, które zaczęły pojawiać się na polskich cmentarzach, mają bardzo konkretny cel - służą do zbiórki zużytych baterii i drobnych elektroodpadów. To odpowiedź na coraz większy problem ekologiczny, jaki pojawia się po 1 listopada, kiedy na cmentarzach zostają tysiące zużytych zniczy, wkładów i elementów zasilających.

Baterie i elektrośmieci nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady, ponieważ zawierają metale ciężkie i substancje toksyczne – m.in. rtęć, ołów czy kadm. Wyrzucane razem z innymi śmieciami mogą zanieczyszczać glebę i wodę, dlatego potrzebne są specjalne miejsca do ich bezpiecznego składowania.

Gdzie wyrzucać szklane znicze?

Choć popularność zniczy na baterie rośnie, to nadal standardowe i tradycyjne szklane znicze pojawiają się na nagrobkach. Warto więc wiedzieć, gdzie je wyrzucać, by nie szkodzić środowisku i działać zgodnie z prawem. Okazuje się, że szklane znicze nie są wykonane ze szkła opakowaniowego, tym samym nie nadają się do recyklingu. Należy więc wyrzucić je do pojemnika na odpady zmieszane. Podobnie sytuacja przedstawia się z wkładami woskowymi, które także należy wyrzucać do kontenera z odpadami zmieszanymi.

