Pokazali nową prognozę pogody dla Polski. Jest konkretna data ataku zimy. Wielu się zdziwi

Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C; w rejonach podgórskich od –3°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 2°C na południu do 7°C na wschodzie; w rejonach podgórskich około 1 stopnia Celsjusza - podaje IMGW.