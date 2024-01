Półtorej tony towaru ukrył w dostawczaku. Naraził Skarb Państwa na gigantyczne straty

Przecierali oczy ze zdumienia! Ktoś ukradł ponad 200 stojaków na śmietniki. To nie żart

37-latek został zatrzymany przez z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. W ten poniedziałek (15 stycznia 2024) policjanci, służący w toruńskiej kompanii zwrócili uwagę na dostawczego fiata, jadącego drogą krajową numer 15 w stronę Torunia. - Mundurowi zauważyli, że bus mógł być przeładowany, ponieważ jego zawieszenie znajdowało się nisko nad jezdnią - wyjaśnia asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej komendy. Stróże prawa postanowili przeprowadzić kontrolę, ale podejrzany mężczyzna miał inne plany. Kiedy funkcjonariusze dali mu sygnały do zatrzymania się, ten nie zareagował i kontynuował jazdę.

- Po kilku kilometrach pościgu policjanci zatrzymali go do kontroli. Wówczas wyszło na jaw, z jakiego powodu siedzący za kierownicą 37-latek z Torunia chciał uniknąć kontaktu z funkcjonariuszami. W części ładunkowej fiata znajdowały się kartony wypełnione sprasowanymi liśćmi suszu tytoniowego. Na miejsce przybyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którzy zabezpieczyli nielegalny ładunek. Ich ustalenia wykazały, że w pojeździe znajdowało się łącznie przeszło półtorej tony tytoniu - przekazuje asp. Bocian.

Toruń: Przewoził nielegalny towar. Skarb Państwa mógł stracić ogromne pieniądze

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty przewożenia nielegalnych wyrobów tytoniowych i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Według wyliczeń funkcjonariuszy, wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające ponad miliona złotych. - Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi wysoka grzywna i nawet pięć lat pozbawienia wolności - podsumowuje w komunikacie oficer prasowa KMP w Toruniu.

