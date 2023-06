Popełnili jeden, kosztowny błąd. Kierowcy zaskoczeni dronem. Wszystko się wydało

Wielkie gwiazdy filmu przyjadą do Torunia! "Znakomite grono artystek i artystów"

Kierowcy muszą się mieć na baczności. To już nie tylko piesze, motocyklowe i samochodowe patrole, ale również obserwowanie samochodów z powietrza. - Do ujawniania i zwalczania drogowych przewinień policjanci włocławskiej „drogówki” wykorzystują wiele specjalistycznych urządzeń i pojazdów - czytamy w komunikacie KMP we Włocławku. Dzięki dronowi, funkcjonariusze nagrali czterech kierowców, którzy popełniali ten sam błąd.

- Wtorkowe działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego ukierunkowane były na jedno z poważniejszych wykroczeń drogowych, czyli niezastosowanie się do znaku B-20 „STOP”. Po raz kolejny policjanci przeprowadzili je na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Kazimierza Wielkiego w Kruszynie i niestety znów nie zabrakło kierowców, którzy zlekceważyli przepisy - informuje "Super Express" nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa KMP we Włocławku.

- Podczas godzinnej akcji kamera drona ujawniła czterech kierujących, którzy zignorowali znak „STOP”. Każdy z zatrzymanych za to przewinienie został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości trzystu złotych i ośmioma punktami karnymi. Z pewnością to nie ostatnie działania ukierunkowane na bezpieczeństwo użytkowników dróg z wykorzystaniem policyjnego drona - czytamy w komunikacie na stronie KMP we Włocławku.

Film z wtorkowej (20 czerwca 2023 r.) akcji znajdziecie na stronie włocławskiej komendy. Warto dodać, że policjanci dzięki dronom mogą zwrócić uwagę na inne przewinienia kierowców. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność.

