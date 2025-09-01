Portal przekazał tragiczne informacje. 20-letni współpracownik redakcji zginął w wypadku!

Michał Michalak
2025-09-01 12:50

Porta Poza Toruń poinformował o śmierci jednego ze swoich współpracowników. 20-latek zginął w wypadku, do którego doszło w Papowie Toruńskim w sobotę, 30 sierpnia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna jechał osobowym fiatem, ale na łuku drogi zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, zderzając się z kią 46-latka. Drugi z mężczyzn został ranny i trafił do szpitala.

  • W Papowie Toruńskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął współpracownik portalu Poza Toruń.
  • Policja ustala przyczyny zdarzenia, w którym 20-letni kierowca fiata zjechał na przeciwległy pas, zderzając się z kią.
  • Młody kierowca poniósł śmierć na miejscu, a drugi uczestnik wypadku trafił do szpitala. Jakie będą dalsze ustalenia śledztwa?

Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Nie żyje współpracownik lokalnego portalu

Policja w Toruniu wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Papowie Toruńskim, w którym zginął współpracownik portalu Poza Toruń.

- Z przykrością potwierdzamy, że w wyniku tragicznego wypadku zginął jeden ze współpracowników Poza Toruń. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i powstrzymanie się od wyciągania pochopnych wniosków i oskarżeń pod dostępnymi informacjami medialnymi. Rodzinie i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje - napisała redakcja na swoim profilu facebookowym.

Mundurowi poczynili już wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Przed godz. 15.50 prowadzący osobowego fiata 20-latek jechał w kierunku Łysomic na łuku ul. Warszawskiej. Z nieznanych jak na razie przyczyn zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, zderzając się z kią prowadzoną 46-latka.

- 20-latek zginął na miejscu, natomiast drugi z mężczyzn trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Funkcjonariusze będą sprawdzać w toku postępowania, czy był trzeźwy - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego KMP w Toruniu. 

Sąd nie posłuchał matek ofiar tragicznego wypadku

