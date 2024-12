Awionetka runęła na pole pod Chełmnem! Dwie osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

Sylwester z Polsatem w Toruniu. Gwiazdy na scenie

Oficjalne potwierdzenie Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 w Toruniu otrzymaliśmy 19 listopada. Prezydent grodu Kopernika Paweł Gulewski przekonywał, że to okazja do wypromowania miasta na dużą skalę. 31 grudnia 2023 roku, propozycja Polsatu była najchętniej oglądaną imprezą w polskiej telewizji. Gospodarz Torunia liczy, że wielu gości zakocha się w mieście i będzie przyjeżdżać częściej. Kto ma przekonać do przyjazdu na Sylwestra z Polsatem w Toruniu? Lista artystów wygląda następująco:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

Julia Żugaj

Smolasty

Enej

Zenek Martyniuk

Zenek Martyniuk na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 w Toruniu

Na liście artystów, którą dołączamy do artykułów o Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 po raz pierwszy znalazł się Zenon Martyniuk. Pogłoski o występie niekwestionowanego króla muzyki disco polo przekazywał już lokalny serwis "Oto Toruń". Spot Polsatu nie zostawia wątpliwości. Autor hitu "Przez twe oczy zielone" przyjedzie do Torunia. Zenek Martyniuk do tej pory kojarzony był przede wszystkim ze współpracą z TVP, ale konkurencyjna stacja nie mogła sobie odmówić zaproszenia lidera zespołu Akcent.

Toruńską imprezę poprowadzi gwiazda mediów społecznościowych i piosenkarka Julia Żugaj. Od kilkunastu dni w centrum grodu Kopernika trwa montaż sceny. Sylwester z Polsatem odbędzie się w samym sercu starówki. Kontrowersją pozostaje lokalizacja. Czy Rynek Staromiejski pomieści tysiące fanów? Wiemy na pewno, ile Toruń zapłaci za wydarzenie.

Ze środków GMT zostanie przekazana kwota 980 000 złotych. Podobną kwotę przekaże samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa została podpisana na jeden rok -przekazał Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT.

Do tematu imprezy Polsatu będziemy wracać w naszym serwisie.