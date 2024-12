Prezent na święta od ojca Rydzyka. Biblijny komiks za 150 zł to dopiero początek! Sprawdzamy ofertę i ceny

Busy, kamery i namioty pojawiły się w centrum toruńskiej starówki. Sprawdziliśmy, co tam się dzieje

Toruń bohaterem filmu. To ma być wielki hit! Inspiracją była książka torunianki

Ojciec Rydzyk zarabia na prezentach bożonarodzeniowych

Nieuchronnie zbliżamy się do końca 2024 roku. Polacy co raz częściej przeglądają pogodę na święta Bożego Narodzenia. Nieodłącznym elementem Wigilii są prezenty, którymi obdarowujemy rodzinę i przyjaciół. Wiele sklepów prześciga się w ofertach bożonarodzeniowych. Swoje propozycje ma również fundacja Lux Veritatis, kojarzona przede wszystkim z ojcem Rydzykiem. Na stronie sklepu fundacji zakonnika jest specjalna zakładka "pomysł na prezent". Herbatki, zestawy świąteczne, książki, filmy, biżuteria - to i wiele więcej znajdziemy w propozycjach. Przedstawiciele Lux Veritatis sugerują, które prezenty lepiej sprawdzą się dla młodzieży, a które dla starszych klientów. Ciekawe propozycje fundacji Lux Veritatis znajdziecie w naszej galerii. Są tam również ceny!

Prezent na święta od ojca Rydzyka. Co znajdziemy w sklepie Lux Veritatis?

Naszą uwagę zwróciły m.in. "BIBLIA Komiks" za 149 zł. - Komiks kojarzy się z superbohaterami, którzy dokonują niezwykłych czynów - czytamy w opisie. Jest też szeroki wybór biżuterii w cenach od 14,90 zł do 79 zł. Są też herbatki w okolicach 15 zł, a 49 zł trzeba zapłacić za "Zestaw świąteczny dla dzieci (Zabawy kreatywne: Boże Narodzenie + kolorowanka: Boże Narodzenie + książka "Opowiedz mi piękną historię Bożego Narodzenia)".

Trzeba przyznać, że oferta fundacji jest bardzo szeroka. To również gra planszowa, w której Noe ratuje zwierzęta (64,99 zł). Są też mocno zatytułowane książki - "Polska w likwidacji. Czy nasz kraj przetrwa rządy koalicji 13 grudnia?" za 44,90 zł i "Kto chce ukraść dusze naszych dzieci" (24,90 zł) oraz "Obudź w sobie życie. W obliczu niepłodności" (31,90 zł).

Fundacja nie zapomniała również o filmach, muzyce i książkach kucharskich. Najdroższym produktem jest "Pakiet 21 płyt z pielgrzymkami Jana Pawła II" (324 zł), ale jest on chwilowo niedostępny. Pełna oferta dostępna jest w serwisie sklepu Fundacji Lux Veritatis.

Nie tylko Boże Narodzenie. Prezenty na każdą okazję

Ojciec Rydzyk i jego ludzie polecają prezenty na przeróżne okazje. Na stronie sklepu widzimy wyszczególnione działy, poświęcone I Komunii Świętej, chrzest, prezentom dla kapłana, seniora, seniorki, pani, pana, nastolatków, dzieci, przedszkolaków i najmłodszych maluszków. Wszystko zostało skrupulatnie podzielone, aby klienci mogli wygodnie robić zakupy. Trzeba przyznać, że przejrzenie całej oferty zajmuje sporo czasu, ponieważ produktów jest cała masa.

