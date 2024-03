Prezydent Torunia dołączył do wyścigu. "Trzeba być gotowym do ciężkiej pracy"

Kandydat na prezydenta przedstawił "Piątkę dla Torunia". To wychowanek ojca Rydzyka

Mówiło się o tym od wielu miesięcy, ale wreszcie mamy oficjalne potwierdzenie - prezydent Michał Zaleski powalczy o kolejną kadencję. Gospodarz grodu Kopernika rządzi miastem od 2002 roku. Wielu młodych mieszkańców nie kojarzy innego prezydenta Torunia. Swego czasu spekulowanego, że ze względu na wiek emerytalny, Zaleski odpuści sobie start w tegorocznych wyborach samorządowych - nic z tych rzeczy. Wpis na profilu Komitetu Wyborczego Michała Zaleskiego pojawił się w piątek (1 marca 2024) o godzinie 00:01. W krótkim filmie, przedstawiającym kandydaturę, Zaleski mówi o determinacji i gotowości do ciężkiej pracy. Dalszy ciąg materiału poniżej.

Michał Zaleski nadal chce być prezydentem Torunia. "Jestem gotów"

- Żeby odnieść sukces, trzeba być gotowym do ciężkiej pracy. Każdego dnia. Ja jestem gotów, dlatego staję do tego wyścigu. Staję do wyborów Prezydenta Miasta Torunia - powiedział Michał Zaleski.

W ostatnich latach Zaleski regularnie wygrywał w pierwszej turze. Wyjątkiem były jego pierwsze wybory na prezydenta - wówczas potrzebna była dogrywka z Janem Wyrowińskim. W tegorocznej kampanii gospodarz grodu Kopernika zmierzy się m.in. ze swoimi wiceprezydentami - Adrianem Molem (PiS) i Pawłem Gulewskim (KO). Aktywni dla Torunia przedstawili kandydaturę Bartosza Szymańskiego, który w ostatnich miesiącach krytykował wiele inicjatyw władz miasta.

Pierwsza tura wyborów samorządowych zaplanowana jest na 7 kwietnia. Niewykluczone, że do czterech kandydatów na prezydenta Torunia dołączy ktoś jeszcze. O wszystkich najważniejszych kwestiach, związanych z wyborami będziemy informować w naszym serwisie.

