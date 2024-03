Kandydat na prezydenta przedstawił "Piątkę dla Torunia". To wychowanek ojca Rydzyka

Na czwartkowej konferencji, Adrian Mól został oficjalnie przedstawiony jako kandydat PiS na prezydenta Torunia. To wychowanek Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bardzo ceniony przez ojca Rydzyka. Swego czasu, podczas urodzin Radia Maryja odczytywał list od prezydenta Zaleskiego. Jak sam mówi - chce być kandydatem nie tylko PiSu, ale kandydatem wszystkich środowisk konserwatywnych w grodzie Kopernika. - Chciałbym pokazać, że nie tylko tradycja jest dla nas ważna, ale również nowoczesny rozwój naszego miasta - podkreśla Adrian Mól. Propozycje dla mieszkańców przedstawił w formie "Piątki dla Torunia". Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Adrian Mól kandydatem na prezydenta Torunia. Jak wygląda "Piątka dla Torunia"?

Na wyżej wspominaną "Piątkę dla Torunia" składają się: bon żłobkowy, czyli podwojenie środków przekazywanych na to świadczenie, bon dla seniora zakładający wypłatę 300 zł rocznie dla osób 70 plus, program "Poznaj region" na który składają się wycieczki po regionie dla toruńskich szkół i klubów seniora, budowa mostu zachodniego oraz utworzenie w Toruniu Muzeum Narodowego.

W wyborach samorządowych 2024 Mól na pewno zmierzy się z prezydentem Zaleskim (Komitet Wyborczy Michała Zaleskiego), Bartoszem Szymańskim (Aktywni dla Torunia) i Pawłem Gulewskim (KO). Niewykluczone, że pojawią się kolejne nazwiska.

W czwartek PiS zaprezentowało także listy do Rady Miasta. W okręgu nr 1 listę PiS otwiera dotychczasowy radny Michał Jakubaszek. - Zawsze dotrzymujemy słowa. To jest to, co nas wyróżnia spośród innych kandydatów. Założenia programowe które dziś prezentujemy, to nie wyborcze fajerwerki, to nie kiełbasa, to nie sto pseudo konkretów na sto dni. To program pisany przez mieszkańców Torunia, dla mieszkańców Torunia z udziałem ekspertów - oświadczył.

Z drugiego miejsca startuje Wojciech Klabun, również dotychczasowy radny. W okręgu nr 2 liderem PiS do Rady Miasta jest kandydat na prezydenta Adrian Mól, a za nim b. rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Tomasz Wiśniewski. Listę nr 3 otwiera Michał Gazda, a na drugim miejscu jest Tomasz Sińczak. Liderem listy nr 4 został Maciej Koziołocki, a z drugiego miejsca startuje dotychczasowa radna Dagmara Tuszyńska.

PiS przestawiło również kandydatów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. W okręgu numer 4 listę otwiera radny wojewódzki trzech kadencji Przemysław Przybylski. - Mamy nową wizję, mamy nowe siły i mamy nową ofertę dla mieszkańców Kujaw i Pomorza - pokreślił. Na drugim miejscu jest była wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

