Próbował udusić szwagierkę. Szokujące sceny pod Brodnicą

Mężczyzna próbował udusić szwagierkę! Tomasz N. zatrzymany pod Brodnicą

Do dramatycznych wydarzeń doszło 12 marca w Brzoziu pod Brodnicą. Jak ustaliła policja, Tomasz N. miał próbować udusić swoją szwagierkę, Annę W. Kobieta ledwo uszła z życiem.

Prokurator Alina Szram w rozmowie z radiem PiK poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa.

"Mężczyzna usłyszał zarzut o to, że 12 marca w Brzoziu działając w celu bezpośrednim pozbawienia życia Anny W. poprzez duszenie, doprowadził pokrzywdzoną do utraty przytomności. Będąc przeświadczonym, że kobieta nie żyje, przeniósł ją do budynku gospodarczego, zniszczył jej telefon komórkowy. Zamierzonego celu nie osiągnął, bowiem pokrzywdzona w efekcie odzyskała świadomość, wydostała się i wezwała pomoc" - informuje prokurator Alina Szram w rozmowie z radiem PiK.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany i mąż Anny W. prowadzili razem tartak. Ich żony są siostrami

Podejrzany nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany i mąż Anny W. prowadzili razem tartak. Ich żony są siostrami. Co mogło doprowadzić do tak dramatycznych wydarzeń? Motyw działania Tomasza N. nie jest jeszcze znany. Śledztwo jest w toku. Policja i prokuratura starają się ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością. Mieszkańcy Brzozia są zszokowani tym, co się stało. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragedii.

