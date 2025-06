Przełom w pogodzie. Tego dnia zmieni się o 180 stopni. Bomba ciepła to nie wszystko

Podróżni w pociągu jak sardynki w puszce. Za takie miejsca zapłacili 20 zł więcej. "To był koszmar"

Deszczowy i burzowy czerwiec

Pogoda w pierwszej dekadzie czerwca 2025 roku dosłownie i w przenośni przyprawiała o ból głowy. Burze i opady deszczu regularnie dawały się we znaki Polakom. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wielokrotnie podkreślali, że prognozy ulegają dynamicznym zmianom. Najnowsze analizy modeli pogodowych wskazują jednak, że doczekamy się przynajmniej jednego dnia z bardzo ładną pogodą. Do soboty (14 czerwca) opady deszczu nie odpuszczą. Parasole przydadzą się na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Które województwa wyróżniają synoptycy z IMGW?

podlaskie

lubelskie

podkarpackie

Bomba ciepła i dzień bez deszczu? Optymistyczna prognoza IMGW

Eksperci od pogody wskazują, że niedziela (15 czerwca) będzie bardzo ładna. Jest duża szansa na pierwszy od dawien dawna dzień bez opadów deszczu. Synoptycy z IMGW widzą tylko jeden problem.

- Temperatura minimalna od 6°C na obszarach podgórskich i 9°C na północnym wschodzie do 14°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 21°C na północnym wschodzie, około 25°C w centrum, do 30 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, z kierunków wschodnich - przekazuje IMGW w prognozie na 14/15 czerwca.

Wygląda na to, że w województwie lubuskim jest szansa na upał. Nie można tu mówić o tropikalnych zjawiskach, ale granica 30 stopni Celsjusza może zostać przełamana.

Załamanie pogody przyjdzie natychmiast

Jeżeli Polacy chcą skorzystać z ładnej pogody, to trzeba to zrobić w weekend. Początek przyszłego tygodnia przyniesie powrót do deszczowych i burzowych klimatów. Zachmurzenie małe będzie tylko na wschodzie, a na pozostałym obszarze pogoda wyraźnie się popsuje. - Od zachodu postępować będą przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem - podaje IMGW w prognozie na 16 czerwca.

Wtorek to z kolei temperatury maksymalne na poziomie 22 stopni. W czerwcu nie ma większych szans na kilka dni z rzędu z upałami. Ewentualne zmiany w prognozach będziemy podawać w "Super Expressie".

