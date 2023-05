Przepiękna inicjatywa w Toruniu. Po raz dziewiąty zatańczą zumbę dla śpiochów

Maraton Zumby dla Śpiochów zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w sobotę (20 maja 2023 r.). Startuje o godzinie 15:00 i potrwa do 18:00 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy św. Józefa w Toruniu. Iwona Trojanowska-Kopacz, organizatorka imprezy opowiada o szczegółach reporterce Radia ESKA Toruń Marcie Łazarskiej.

- Osoby, które przychodzą pierwszy raz i mają ambicję tańczyć przez trzy godziny, mogą to zrobić. Mi się udało za pierwszym razem. Omal nie zeszłam (śmiech). Dużo osób przychodzi ze swoimi instruktorami, więc na pewno tańczą bardziej "swoje" kawalki. Oczywiście nie trzeba tańczyć przez cały czas, będą inne atrakcje, również dla dzieci - zachęca Trojanowska-Kopacz.

Toruń. Maraton Zumby dla Śpiochów już po raz dziewiąty

Uczestnicy maratonów pomagają z radością na twarzy i tanecznym krokiem. Mowa o tych, którzy już od dawien dawna chętnie ruszają na Charytatywny Maraton Zumby dla Śpiochów. To trzy godziny tańca, dobrej zabawy i uśmiechu. - Dla dzieci mamy malowanie buzi, tatuaże wodne. Dla uczestników przygotujemy wodę i coś słodkiego, aby uzupełnić kalorie. Atrakcją będzie loteria. Bierzemy tyle losów, ile chcemy i na koniec wylosujemy nagrody - bony do sklepów, bilety do klubów fitness - opowiada organizatorka w wywiadzie dla Radia ESKA Toruń.

Charytatywny Maraton Zumby już po raz dziewiąty wesprze Fundację Światło. Co dzięki zebranym pieniądzom uda się zakupić dla zakładu opiekuńczo-leczniczego? - W zeszłym roku było to specjalne łóżko do kąpieli, takie na kółkach, dzięki któremu można było się łatwo przemieszczać. W tym roku dorzucimy się do łóżka przeznaczonego do rehabilitacji specjalnej dla osób w śpiączce. Co roku jest to inny sprzęt. W pandemii to były aparaty do oddychania, z roku na rok działamy w zależności od potrzeb. Czasami cel poznajemy po maratonie - mówi Iwona Trojanowska-Kopacz.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku. Bilety w formie pomocy na stronie siepomaga.pl można nabywać w tym miejscu.