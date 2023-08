Kamil i Oliwka przysięgali sobie miłość po grób. Tydzień później on zginął, a 16-latka trafiła do szpitala

Zasady to niewielka wieś w powiecie brodnickim (woj. kujawsko-pomorskie). W ten piątek, podobnie jak inne regiony mierzyła się z konkretną ulewą. Niestety, żywioł nie oszczędził rodziny, która straciła dom. O rodzinnej tragedii poinformowała nas jedna z czytelniczek. - Wszystko zniszczone, z trójką małych dzieci (4 l. i 5 l.) mieszkamy u zaprzyjaźnionej rodziny, na tą chwilę nie ma możliwości powrotu. Bardzo chcemy odremontować i wrócić do domu. Prosimy o pomoc - czytamy w serwisie zrzutka.pl.

Rodzinna tragedia w Zasadach. Zdjęcia ze zniszczonego domu

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z domu, o którym mowa powyżej. Cel zrzutki został ustawiony na 10 tysięcy złotych. Link do niej zamieszczamy w tym miejscu. Poszkodowanym życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zachęcamy do zapoznania się.

