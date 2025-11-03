Siedmioro rodzeństwa osierocone po raz drugi. Tata zmarł nagle, najmłodsze dziecko dopiero zaczęło przedszkole!

Rodzina mieszka w gminie Rojewo niedaleko Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy lata temu w ich domu zmarła mama siedmiorga dzieci. Ojciec, pan Mikołaj, w całości wziął na siebie wychowanie i codzienną opiekę nad rodzeństwem. Dzieci rozwijały swoje pasje, starsza córka podjęła studia w Poznaniu, najmłodsza poszła do przedszkola, a w październiku 2025 roku rodzina świętowała pasowanie młodszego syna na ucznia. Pan Mikołaj aktywnie wspierał swoje dzieci – czytał im wieczorami książki, dopingował podczas treningów piłkarskich i codziennie troszczył się o ich potrzeby.

Jak podaje Eska Bydgoszcz News, 30 października 2025 roku ojciec nagle zmarł we własnym domu.

– Tego dnia Mikołaj jak co dzień rano wyszedł do sklepu, by kupić swoim pociechom świeże pieczywo i wyprawił dzieci do szkoły, następnie udał się do pracy. Po powrocie do domu stracił przytomność. Nie udało się go uratować – opisują bliscy rodziny.

Najstarsza córka, 19-letnia Agata, w praktyce stała się zarówno starszą siostrą, jak i opiekunką rodzeństwa. – To bardzo odpowiedzialna, dojrzała dziewczyna. Musiała szybko dorosnąć, gdy zabrakło mamy i pomagała tacie w opiece nad najmłodszym rodzeństwem. Zanim wyjechała na studia, była członkinią OSP – podkreślają znajomi rodziny.

Lokalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie zna sytuację dzieci. – Nie mogę udzielać szczegółowej informacji na temat tej sytuacji. Trwa ustalanie prawa do opieki nad dziećmi, mamy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie dla rodzeństwa – mówi dziennikarce Eska Bydgoszcz News Adam Matuszak, kierownik GOPS.

Po śmierci ojca dzieciom automatycznie odebrano świadczenie 800 plus. – Do ZUS-u wpłynęła informacja o śmierci osoby uprawnionej do pobierania świadczenia, dlatego je wstrzymał. Sprawa zostanie uregulowana, gdy ustalony zostanie formalny opiekun dzieci – dodaje Matuszak.

Społeczność lokalna nie pozostała obojętna. Przyjaciele rodziny i mieszkańcy zorganizowali zbiórkę pieniędzy, która w krótkim czasie zebrała ponad 200 tys. zł. Fundusze mają być przeznaczone na pogrzeb, utrzymanie dzieci w pierwszych miesiącach po tragedii i wsparcie w codziennym życiu.

Również klub piłkarski LZS Znicz Rojewo, w którym trenują synowie pana Mikołaja, zapowiada wsparcie długofalowe. –Nie pozwolimy, by zostali sami. Chłopcy są usportowieni, wspólne zajęcia będą im przynosiły ulgę. Będziemy chcieli opłacić obozy, zapewnić sprzęt, czasem zorganizować wyjścia do kina czy posiłki – mówi prezes klubu, Artur Najdek.

Przyjaciele rodziny podkreślają, że obok wsparcia finansowego niezwykle ważna jest obecność dorosłych, którzy będą mogli pomóc dzieciom przetrwać ten trudny czas. – Pieniądze to jedno, na pewno są potrzebne, ale ważne też, by czuli, że mają z kim porozmawiać, do kogo przyjść z problemem – dodaje Najdek

Wszyscy, którzy chcą pomóc rodzinie mogą tego dokonać TUTAJ.