Rusza 34. MFF ToruńCAMERIMAGE. Darren Aronofsky, Joanna Kulig i Doda na liście gości

Już 7 listopada startuje 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE a uroczystą galę otwarcia zaplanowano w gmachu CKK Jordanki. Przedstawiciele światowej kinematografii wezmą udział w dziewięciu sekcjach konkursowych. W rywalizacji głównej o statuetkę Złotej Żaby zmierzą się między innymi takie produkcje jak „Projekt Hail Mary”, „Ojczyzna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego oraz „Dzień objawienia” stworzony przez Stevena Spielberga.

Szczegóły dotyczące wydarzenia przedstawił 6 listopada dyrektor festiwalu Marek Żydowicz.

„Przygotowuję jakąś ideę przewodnią dla każdego festiwalu. W tym roku to powrót do warsztatów pełnowymiarowych, a właściwie warsztatów filmowych oraz do tematu, który jest bardzo gorący w świecie nie tylko filmowym - do sztucznej inteligencji. Nas będzie interesowało, jakie nadzieje oraz jakie niepokoje wzbudza sztuczna inteligencja w branży filmowej” - podkreślił Żydowicz.

Uczestnicy wydarzenia obejrzą produkcje wygenerowane przez sztuczną inteligencję oraz projekty stworzone przy użyciu mieszanej, hybrydowej techniki. Twórcy podczas zaplanowanych spotkań wyjaśnią publiczności, jak w praktyce korzystają z tych zaawansowanych narzędzi.

„Mamy warsztat VR-owy, czyli taki, który pokazuje, w jaki sposób ekran ledowy może zostać użyty do stworzenia projektu filmowego. Scenografia jest wygenerowana właśnie przez tę technologię, ale także przy udziale żywych ludzi. T są tematy bardzo interesujące i niezwykle ważne, dlatego że w tej chwili nie ma regulowań prawnych, które by dawały nam poczucie bezpieczeństwa” - przekazał dyrektor 34. MFF ToruńCAMERIMAGE.

„Jak wiemy, taka sytuacja sprzyja rozwijaniu się patologicznych działań, czego doświadczamy właściwie na co dzień także poza branżą filmową. Każdy z państwa słyszał zapewne o użyciu sztucznie wygenerowanego głosu jakiejś osoby znanej z imienia i nazwiska i wykorzystaniu jej do celów komercyjnych” - podkreślił Żydowicz.

Właśnie z tego powodu do Torunia przyjadą prawnicy specjalizujący się w przepisach Unii Europejskiej.

„Efektem tych spotkań może być wspólna inicjatywa ustawodawcza do Parlamentu Europejskiego, aby przynajmniej na naszym kontynencie, w naszej europejskiej wspólnocie ten temat uregulować i używać w sposób bezpieczny sztucznej inteligencji” - zdradził Żydowicz.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że blisko dwadzieścia warsztatów zorganizowano w hali zdjęciowej należącej do nowo wybudowanego studia.

Impreza przyciąga również wielkie gwiazdy. Na czele jury oceniającego debiuty reżyserskie stanie uznana aktorka Joanna Kulig, natomiast teledyski w konkursie wideoklipów oceniać będzie między innymi Doda. Z kolei Nagrodę THR Visionary in Cinematography odbierze Janusz Kamiński, zaliczany do grona najbardziej wpływowych operatorów we współczesnej kinematografii.

Wśród zagranicznych sław pojawi się Darren Aronofsky, który odbierze w Toruniu Nagrodę dla Reżysera jako jeden z najbardziej bezkompromisowych i wyrazistych twórców naszych czasów.

Prezydent Paweł Gulewski i Kazimierz Suwała o organizacji 34. MFF Toruń Camerimage

Jak zauważył prezydent Paweł Gulewski, władze Gminy Miasta Toruń zamierzają nie tylko znacząco współorganizować trzy odsłony imprezy, ale także aktywnie „potwierdzać ten toruński brand”.

„Filmowy Toruń to ToruńCAMERIMAGE, ale Toruń to również TOFIFEST. Toruń to także miejsce, gdzie coraz więcej producentów filmów decyduje się te filmy tworzyć” - podkreślił prezydent Torunia, dodając przy tym, że miasto Kopernika coraz częściej pojawia się bezpośrednio w samych scenariuszach.

Szef ECF Camerimage Kazimierz Suwała poinformował, że na widzów czeka przeszło 220 projekcji. Seanse oraz rozmowy z zaproszonymi twórcami zaplanowano w salach Cinema City oraz CKK Jordanki. W bogatym programie 34. MFF ToruńCAMERIMAGE znalazły się także pokazy specjalne, panoramy studenckie i konkurs seriali, a dodatkowe wydarzenia ugoszczą CSW, Teatr Horzycy oraz Tumult.

Więcej szczegółów dotyczących ukończenia budowy nowego, widowiskowego studia filmowego organizatorzy festiwalu mają ujawnić na przełomie listopada i grudnia.

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