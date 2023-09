Rydzyk dopiął swego, będzie uczył nowych lekarzy! Pomogła perora do Czarnka?

Toruń. Uczelnia ojca Rydzyka będzie kształcić lekarzy. Jest zgoda Ministerstwa

Od najbliższego roku akademickiego kandydaci na przyszłych lekarzy będą się mogli uczyć zawodu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą założył ojciec Rydzyk - informuje Rynekzdrowia.pl. Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Nauki i Edukacji, ogłaszając ją w poniedziałek, 18 września. Obok toruńskiej uczelni kierunek lekarski otworzy również placówka z sąsiedniej Bydgoszczy. - Miło nam poinformować, że stale zwiększamy liczbę miejsc na studiach na kierunkach lekarskich. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało właśnie pozytywną opinię na nowe kierunki lekarskie w następujących uczelniach: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - czytamy w komunikacie resortu.

Apel ojca Rydzyka do ministra Czarnka

Jak informuje Wirtualna Polska, ministerstwo zliberalizowało niedawno kryteria pozwalające na ubieganie się o otwarcie kierunku lekarskiego, a w 2021 r. umożliwiło to ponadto szkołom niemedycznym. Te zmiany wykorzystała uczelnia z Torunia, choć jeszcze na początku września ojciec Rydzyk apelował w tej sprawie, na antenie Radia Maryja, do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

- Przepraszam, że tak przy panach powiem, ale nawet, powiedziałbym, nie zawsze nam to tak idzie, jak innym obywatelom idzie w tych urzędach. Ja bardzo szanuję pana ministra Czarnka, ale - pierwszy raz to mówię - jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski… Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam powiedzą. Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze (...) - powiedział redemptorysta, którego cytuje "Rzeczpospolita".

