Ściga przestępców, a urlop zamienił w akcję ratunkową. Kryminalny spod Torunia bohaterem

W czasie długiego weekendu, kryminalny z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach będący w czasie wolnym od służby pomógł mieszkańcowi Głogowa.

Mężczyzna zdradzał objawy, które mogły świadczyć o stanie zagrażającym jego życiu. Dzięki pomocy policjanta szybko uzyskał niezbędną pomoc

- Każdy z nas może pomagać, do tego nie jest potrzebny policyjny mundur. Każdy z nas może spotkać się z taką sytuacją, jaka spotkała kryminalnego z Dobrzejewic. Policjant swoją postawą udowodnił, że wybór zawodu z pewnością nie był przypadkowy i los innych nie jest mu obojętny - zaznacza oficer prasowa toruńskiej komendy.

- Policjanci niejednokrotnie udowadniali, że los innych ludzi nie jest im obojętny, nawet poza służbą - podkreśla asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Funkcjonariuszka dodaje, że potwierdza to zdarzenie z minionego piątku (15 sierpnia 2025 roku), kiedy to kryminalny z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, będąc na urlopie, zauważył niepokojącą sytuację w Lubiczu Górnym.

Policjant na urlopie ruszył na pomoc potrzebującemu

Funkcjonariusz zauważył, że w zatoczce autobusowej zatrzymał się citroen, z którego wysiadł kierowca i usiadł na krawężniku. Policjant, kierując się troską, postanowił sprawdzić, czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że mieszkaniec pobliskiego Głogowa potrzebował pilnej interwencji lekarskiej. Mężczyzna miał objawy, które, jak ocenił policjant przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mogły zagrażać jego życiu.

Szybka reakcja i wiedza z zakresu pierwszej pomocy kluczem do sukcesu

Funkcjonariusz natychmiast wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. W oczekiwaniu na przyjazd służb, zebrał od mężczyzny cenne informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Dowiedział się, jakie leki na stałe przyjmuje, na jakie choroby cierpi oraz czy ma alergie.

Dzięki troskliwej opiece policjanta, mieszkaniec Głogowa szybko trafił do szpitala, a personel medyczny otrzymał szczegółowe informacje o jego stanie zdrowia, co znacząco ułatwiło dalsze leczenie.

- Każdy z nas może pomagać, do tego nie jest potrzebny policyjny mundur - podkreśla asp. Bocian i dodaje, że postawa kryminalnego z Dobrzejewic jest dowodem na to, że wybór zawodu policjanta nie był przypadkowy, a los drugiego człowieka nie jest mu obojętny.

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy może uratować życie. To warto wiedzieć

Ta historia pokazuje również, jak ważna jest podstawowa wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej. W dobie internetu mamy dostęp do wielu informacji, jednak nie każdy, w przeciwieństwie do policjantów, przechodzi specjalistyczne kursy. Warto więc poświęcić czas na zdobycie wiedzy o tym, jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia. Taka wiedza może okazać się bezcenna i pozwolić na uratowanie czyjegoś życia.

Źródło: KMP Toruń

