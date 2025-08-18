Pociąg zmiażdżył kampera. Kobieta nie żyje, śmigłowiec zabrał kierowcę. Policjant mówi o przejeździe

2025-08-18 14:54

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę (17 sierpnia 2025) w Gronówku. Zdjęcia z miejsca zdarzenia przerażają! Widać na nich, że kamper został rozerwany na strzępy. W pojazd uderzył pociąg osobowy relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Policjant przypomina o obowiązkach kierowców, którzy na tym przejeździe powinni bardzo uważać.

  • 67-latka zginęła w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gronówku w gminie Lubicz pod Toruniem.
  • Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 67-letni kierujący kamperem marki Fiat wjechał na przejazd kolejowy bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg.
  • - Niestosowanie się do znaków w rejonie przejazdów kolejowych, to główna przyczyna wypadków na torach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych - podkreślił st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu

Tragiczny wypadek na przejeździe w Gronówku pod Toruniem

To nie był spokojny weekend na kujawsko-pomorskich drogach. Do tragedii doszło w niedzielny poranek na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zginęła tam pasażerka motoroweru. Niestety, to nie koniec fatalnych informacji. Na przejeździe kolejowym w Gronówku (gmina Lubicz) pociąg zmiażdżył kampera, o czym pisaliśmy w tym miejscu.

- Wstępne ustalenia policjantów wykazały, że doszło do zderzenia pociągu relacji Olsztyn - Bydgoszcz z samochodem kempingowym marki Fiat. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła podróżująca kamperem 67-letnia kobieta, a 67-letni mężczyzna kierujący pojazdem został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Pociągiem podróżowało 43 pasażerów i 2-osobowa obsługa. Żadnej z tych osób nic poważnego się nie stało - przekazał "Super Expressowi" st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Gronówka. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Zderzenie kampera z pociągiem osobowym [ZDJĘCIA].
8 zdjęć

Policjant z Torunia mówi o niebezpiecznym przejeździe kolejowym

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o kierowcy, który trafił do szpitala w Grudziądzu. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że jego stan jest poważny. Trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia, a rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

Po tragicznym w skutkach wypadku, starszy sierżant Pypczyński przypomniał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że niestosowanie się do znaków w rejonie przejazdów kolejowych, to główna przyczyna wypadków na torach. 

- Tam na miejscu tego zdarzenia drogowego jest przejazd niestrzeżony. Nie zwalnia to kierujących z obowiązku stosowania się do znaków drogowych. Tam należy się zatrzymać i upewnić, że można bezpiecznie kontynuować jazdę i przekroczyć torowisko - dodał funkcjonariusz w rozmowie z Radiem ESKA Toruń. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb.

