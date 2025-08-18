Straszny wypadek pod Golubiem-Dobrzyniem. Kobieta nie żyje

Konrad Marzec
2025-08-18 9:45

To nie był spokojny weekend na kujawsko-pomorskich drogach. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Podzamku Golubskim pod Golubiem-Dobrzyniem. W wyniku odniesionych obrażeń 53-letnia pasażerka motoroweru zmarła w szpitalu. Policjanci wyjaśniają przyczyny drogowego dramatu i apelują o ostrożność.

  • Tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielny poranek (ok. godziny 8:45), w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Policjanci ustalają przyczyny tragicznego zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego oraz motoroweru.
  • W wyniku odniesionych obrażeń 53-letnia pasażerka motoroweru zmarła w szpitalu. Niestety, to nie jedyna tragedia, do której doszło w trakcie długiego weekendu!
  • Apelujemy o większą czujność i ostrożność na drodze - przekazali mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kujawsko-pomorskie: Tragiczne wypadki w trakcie długiego weekendu

W minioną niedzielę (17 sierpnia) informowaliśmy naszych czytelników o tragedii na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gronówku w gminie Lubicz pod Toruniem. Niestety, niemal w tym samym momencie doszło do tragedii na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na DW nr 554 zderzyły się samochód osobowy i motorower.

- Golubsko-dobrzyńscy policjanci ustalają przyczyny tragicznego zdarzenia z udziałem pojazdu osobowego oraz motoroweru. W wyniku odniesionych obrażeń 53-letnia pasażerka motoroweru zmarła w szpitalu. Apelujemy o większą czujność i ostrożność na drodze - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Na miejscu pracowali stróże prawa, strażacy, ratownicy i załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafił również kierujący "osobówką". Przyczyny i okoliczności dramatu wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca wypadku.

Tragiczny wypadek w Podzamku Golubskim pod Golubiem-Dobrzyniem
6 zdjęć

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

