Pieszy wtargnął pod tramwaj. Opisali wszystkie szczegóły. "Motorniczy nie miał szans"

Toruń: Poważny wypadek na Gagarina. Pieszy wtargnął pod tramwaj

O sprawie porannego wypadku pisaliśmy w tym miejscu. Wraz z dramatem na torach powróciła kwestia szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni pieszy zignorował czerwone światło na sygnalizatorze przy torowisku i wtargnął pod nadjeżdżający tramwaj. Mężczyzna trafił do szpitala, ale nie doznał poważniejszych obrażeń. Policjanci ukarali pieszego mandatem w wysokości 1100 zł. Apelujemy o rozwagę i ostrożność, zwłaszcza w rejonie torowisk. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii - podkreślił st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło niedaleko popularnego klubu studenckiego Od Nowa. To bardzo popularny rejon Torunia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Niestety, nie wszyscy pamiętają o podstawowych kwestiach, związanych z bezpieczeństwem. Z ważnym apelem w tej sprawie zwrócili się do mieszkańców przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji.

MZK po wypadku w Toruniu: "Motorniczy nie miał żadnych szans"

- Motorniczy nie miał żadnych szans, by zatrzymać ważący kilkadziesiąt ton pojazd. Przechodzień na szczęście doznał tylko niegroźnych obrażeń, ale został ukarany mandatem - podkreśla Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu i przypomina zdarzenia z innych regionów naszego kraju.

- Niemal dwa lata temu we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Piesza, chcąc skrócić sobie drogę, weszła na torowisko przejazdem rowerowym, nie zwracając uwagi na nadjeżdżający tramwaj. Na materiale video widać wyraźnie, że nawet nie spojrzała w stronę pojazdu. W marcu ubiegłego roku w Warszawie podobnie zachował się 17-latek, a w kwietniu – rowerzystka w Pabianicach. W czerwcu ubiegłego roku rowerzysta zderzył się z tramwajem na ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu - wylicza rzeczniczka.

Tramwaj wraz z pasażerami waży ok. 50 to! Aby się zatrzymać, potrzebuje kilkudziesięciu metrów. Jego droga hamowania jest kilkakrotnie dłuższa niż droga hamowania samochodu osobowego! Motorniczy, widząc pieszego czy rowerzystę wchodzącego lub wjeżdżającego na przejście bezpośrednio przed nadjeżdżającym tramwajem, praktycznie nic nie może już zrobić, by uniknąć uderzenia - podkreślają przedstawiciele MZK.

MZK przypomina:

Pieszy lub rowerzysta wchodzący/wjeżdżający na przejście musi zachować szczególną ostrożność!

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym zabrania się mu wchodzenia/wjeżdżania na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd!

Miejski Zakład Komunikacji apeluje o ostrożność! Pamiętajmy, że wystarczy chwila nieuwagi, by stracić zdrowie lub życie

Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb! Mamy nadzieję, że do podobnych zdarzeń będzie jak najmniej. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy zdjęcia z wypadku, do którego doszło w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].