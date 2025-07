Groza w Toruniu! Pieszy potrącony przez tramwaj

Toruń: Pieszy potrącony przez tramwaj!

MZK przekazał informację o wypadku o godzinie 6:45. Dramat rozegrał się niedaleko popularnego klubu studenckiego Od Nowa. Uruchomiono zastępczy autobus. Przed godziną 8 tramwaje linii nr 1 i 4 powróciły na stałe trasy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni pieszy wtargnął pod nadjeżdżający tramwaj. Mężczyzna trafił do szpitala, ale nie doznał poważniejszych obrażeń. Policjanci ukarali pieszego mandatem w wysokości 1100 zł. Apelujemy o rozwagę i ostrożność, zwłaszcza w rejonie torowisk. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. To śmiertelne ryzyko - podkreślił st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Wypadek wywołał sporo emocji wśród mieszkańców grodu Kopernika. - Tam jest bardzo niebezpiecznie, a do tego ludzie nie uważają. Już widziałem kilka razy wtargnięcie, nie spojrzenie, czy mogę przejść - alarmuje pani Anna. Nasza redakcja przyłącza się do apeli o ostrożność.

