To był pracowity, marcowy dzień dla policjantów z Topólki, którzy działali na terenie gminy Radziejów. Kilka minut po 18 w Opielance chcieli zatrzymać do kontroli drogowej audi, ale siedzący za kółkiem mężczyzna miał inne plany. Kierujący tym autem, zignorował sygnały funkcjonariusza, przyspieszył i zaczął uciekać. Na szczęście szybko przyszedł przełom. - Policjanci ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, aby zatrzymać uciekiniera. Po kilku kilometrach kierowca audi zjechał na pobocze, uderzył w kamienie i utknął pojazdem w polu - przekazuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Policyjny pościg za seniorem w Kujawsko-Pomorskiem. Był kompletnie pijany

Policjanci odkryli, że za kierownicą siedział 66-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego. Sprawdzenie alkomatem pokazało, że jest pijany jak bela. Wydmuchał blisko dwa promile. Razem z nim podróżowało dwóch pasażerów, równie mocno nietrzeźwych.

- Kierujący stracił prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu. 20 marca, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty niestosowania się do poleceń do zatrzymania pojazdu oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Wobec 66-latka prokurator zastosował dozór, zobowiązując go do stawiennictwa w posterunku dwa razy w tygodniu - wyjaśnia asp. szt. Marcin Krasucki.

Szalonemu seniorowi grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania oraz wysoka grzywna. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z policyjnej akcji.

