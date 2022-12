Seria wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych w Toruniu. Policja wskazuje winnych i apeluje

Siarczysty mróz, a on wędrował samotnie ulicą. Nocna akcja służb

Aspirant Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu podkreśla, że ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla przedstawicieli toruńskiej drogówki. - Pomimo wielu apeli nadal na toruńskich drogach dochodzi do kolizji i wypadków, których można było uniknąć - zaznacza funkcjonariuszka. Co konkretnie wydarzyło się na drogach grodu Kopernika? W miniony czwartek (15 grudnia 2022 r.), na ul. Polnej kierujący pojazdem lexus nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce na ścieżce rowerowej. Następnego dnia (16 grudnia 2022 r.), kierujący toyotą na ul. Przy Skarpie nie ustąpił przejazdu innej kobiecie, która prawidłowo poruszała się na przejeździe dla rowerów.

- Tego samego dnia na przejściu dla pieszych na ul. Legionów inna toyota potrąciła pieszą. Według wstępnych ustaleń policjantów we wszystkich tych zdarzeniach zawinili kierujący osobówkami. Wszystkie niechronione uczestniczki ruchu drogowego trafiły do szpitala. Dwie z nich doznały obrażeń, w wyniku których powrót do pełni zdrowia zajmie powyżej tygodnia - wyjaśnia mł. asp. Bocian.

Toruń: Seria wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Policja apeluje

- Kierowco, pora jesienno-zimowa nie sprzyja bezpiecznej jeździe. Zachowaj szczególną ostrożność w okolicy przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i skrzyżowań. Twoja droga hamowania może być znacznie dłuższa, piesi i rowerzyści nie są tak dobrze widoczni z powodu szybko zapadającego zmierzchu. O rozwagę również prosimy pieszych, aby zwracali uwagę na to, co się dzieje na drodze, nie wchodzili na przejście dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, gdyż droga hamowania samochodu wynosi kilkadziesiąt metrów, stosowali się do sygnalizacji świetlnej, nie spoglądali na telefon, przechodząc przez pasy i nie przebiegali przez jezdnię - apeluje w komunikacie toruńska policjantka.

Młodsza aspirant Bocian przypomina również, że na terenach niezabudowanych piesi mają obowiązek zakładania elementów odblaskowych. Policjanci apelują, aby stosować je wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona.

- Przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, często doznaje bardzo poważnych obrażeń, skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym, zarówno dla kierującego pojazdem, jak i pieszego czy rowerzysty może powodować uraz do końca życia - podsumowuje mł. asp. Dominika Bocian.

