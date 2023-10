Siedziała na ławce i wciągała biały proszek. Młoda kobieta zatrzymana w centrum Torunia

Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. To dwukrotny laureat Oscara

Siedziała na ławce w centrum Torunia. Miała przy sobie amfetaminę

Szczegóły wtorkowej akcji opisuje rzecznik prasowy toruńskich strażników miejskich. Ok. godziny 9:30, 30-latkę zauważył operator monitoringu. Kobieta siedziała na ławce przy ulicy Piastowskiej i wciągała nosem proszek. - Na miejscu okazało się, że kobieta jest w posiadaniu woreczka z białym proszkiem i jak sama przyznała była to amfetamina. 30-latka została przekazana policji. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 - przekazuje Jarosław Paralusz, rzecznik SM w Toruniu.

Wszystko wskazuje na to, że ten narkotykowy poranek zapewnił toruniance sprawę kryminalną. Strażnicy apelują do mieszkańców, aby podobne przypadki zgłaszać funkcjonariuszom.

