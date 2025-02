i Autor: pexels.pl Zdjęcie ilustracyjne

Warto wiedzieć

Skargi od kuracjuszy zauważone! Resort zdrowia chce wprowadzić zmiany w sanatoriach

Leczenie sanatoryjne pozwala wielu osobom w Polsce wrócić do zdrowia i cieszy się niesłabnącą popularnością. Niestety okazuje się, że choć chętnych na turnusy jest od groma, to nie ma wystarczająco dużo lekarzy, którzy mogą kwalifikować pacjentów do takiego leczenia. Kuracjusze stale skarżą się na ten problem i nareszcie resort zdrowia powiedział "dość".