Słodka kradzież w markecie. 25-latek wpadł po uszy. Na jaw wyszły niewygodne fakty

25-latek próbował wynieść z marketu słodycze. Został ujęty przez pracownika sklepu, a następnie przekazany policji. Wszystko działo się w poniedziałek (29 stycznia 2024) na toruńskim lewobrzeżu. Funkcjonariusze ukarali delikwenta mandatem karnym w wysokości 50 zł. Jak się okazało, to był dopiero początek jego kłopotów. Mężczyznę zdradziło nerwowe zachowanie. Policjanci szybko odkryli, co się za nim kryje. - Funkcjonariusze znaleźli przy nim dwa woreczki foliowe z niewielką ilością suszu roślinnego i żółtej, skrystalizowanej substancji. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Kradzież słodyczy i narkotyki. 25-latkowi grozi 10 lat więzienia

Również w poniedziałek, toruńscy policjanci przeszukali lokal, który zajmował 25-latek. Wewnątrz znaleźli przeszło 50 gramów marihuany i blisko 50 gramów kryształów. Zabezpieczone przez funkcjonariuszy substancje przekazane zostały do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

- 30 stycznia zatrzymany torunianin został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez śledczych dowodów usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zdecydował o objęciu 25-latka policyjnym dozorem. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - informuje nas funkcjonariusz z KMP w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].