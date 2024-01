Przyniosła do domu mole spożywcze w cukierkach! Jak się tam dostały? Mamy wyniki ekspertyzy

Szymon chodził do włocławskiego ekonomika. Reporter "Super Expressu" ustalił, że za dwa tygodnie miał się bawić ze znajomymi na studniówce. Tak się jednak nie stanie. Tegoroczny maturzysta stracił życie w wypadku samochodowym niedaleko Włocławka. - Policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w gminie Lubień Kujawski. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni kierowca mercedesa. Jedźmy ostrożnie i pamiętajmy, że zimą warunki na drogach mogą być trudne - czytamy w komunikacie nadkom. Joanny Seligowskiej-Ostatek z KMP we Włocławku.

- Do wypadku doszło w minioną niedzielę (28.01.2024) przed godziną 2 w nocy w miejscowości Stare Gagowy (gmina Lubień Kujawski). Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Wstępne ustalenia wskazują, że 19-letni kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśni prowadzone śledztwo - wyjaśnia nam oficer prasowa włocławskiej komendy.

Włocławek. Smutek i niedowierzanie po śmierci 19-letniego Szymona. Zginął w wypadku

Śmierć młodego mężczyzny poruszyła jego znajomych i przyjaciół. Przejmujący wpis został zamieszczony przez przedstawicieli szkoły, do której chodził 19-letni Szymon. - Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ucznia naszej szkoły - podkreśla społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

- Jego życie zgasło nagle, niespodziewanie. Zbyt szybko. Poczucie straty i pustki po Jego odejściu jest niewyobrażalne. W naszej pamięci Szymon na zawsze pozostanie radosnym, zdolnym i pełnym pozytywnej energii młodym człowiekiem, który optymizmem i przebojowością zarażał wszystkich wokół siebie. Rodzinie, przyjaciołom, oraz bliskim pragniemy złożyć najszczersze kondolencje - czytamy w emocjonalnym wpisie.

Nasz dziennikarz ustalił, że Szymon prawo jazdy miał od stycznia 2023 roku. Dzień, w którym zdał egzamin był dla niego ważny. Pochwalił się tym na swoim profilu. Napisał, że egzamin był ewidentnie zbyt łatwy. Przyłączamy się do wyrazów współczucia, kierowanych w stronę bliskich mężczyzny. Do kolejnych ustaleń w tej sprawie będziemy jeszcze wracać.