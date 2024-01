Czarek nie jest zwyczajnym człowiekiem. Usłyszał o nim nie tylko cały Toruń, ale jego sprawa jest szeroko komentowana w różnych regionach Polski. Młodziutki mężczyzna jest oskarżony o zgwałcenie niepełnoletniej siostry. Nie czuje wstydu. Gdy fotoreporter "Super Expressu" robił mu zdjęcia, nie zakrywał twarzy. Było mu to kompletnie obojętne. Zachowywał się tak, jakby wokół niego nie było żadnych ludzi. Traktował ich jak powietrze. Nasz dziennikarz miał wrażenie, że patrzy na niego tak, jak niegdyś Mariusz Trynkiewicz. Tego ostatniego nie trzeba specjalnie przedstawiać.

Cezary W. wielokrotnie zgwałcił swoją siostrę? O sprawę pytamy prokuratora

- Sprawa toczy się z wyłączeniem jawności. Dlatego nie mogę odpowiedzieć na pytanie czy oskarżony był badany przez biegłych seksuologów i co jest w tej opinii. Jedynie co mogę powiedzieć to to, że biegli z zakresu psychiatrii uznali, że w chwili popełniania czynu zabronionego był poczytalny - mówi nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Cezary W. (18 l.), bo o nim rozmawiamy z prokuratorem Kukawskim, to nie jest zwykły przestępca. Toruńska prokuratura oskarża go o wielokrotne zgwałcenie swojej młodszej siostry i wykorzystywanie seksualne. Cezary W., po raz pierwszy miał zgwałcić swoją siostrę po imprezie z okazji swoich 17 urodzin. Wtedy się jeszcze uczył. Chodził do toruńskiego liceum. Koszmar jego młodszej siostry zakończył się w grudniu 2022 roku. Wtedy sąd aresztował go na trzy miesiące.

W styczniu 2024 roku rozpoczął się proces 18-letniej obecnie bestii. Cezary przyszedł na salę sam, nie trzeba było go doprowadzać z więzienia. Gdy skończył mu się areszt tymczasowy, młody mężczyzna wyszedł na wolność, co spotkało się ze słowami oburzenia ze strony internautów. 18-latek nie należy do postawnych mężczyzn. Wygląda na takiego, którego mocniejszy podmuch wiatru może przewrócić. Ma jedno dziecko.

Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Wyrok będzie jawny, proces już nie. Choć oskarżony miał w momencie popełniania zbrodni 17 lat, to i tak będzie za nią odpowiadał jak dorosły. Do tematu wrócimy.