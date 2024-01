Groza na drogach w Toruniu i okolicach. Wypadek i kolizja w drodze do pracy

Cezary W. (18 l.) to nie jest zwykły przestępca. Toruńska prokuratura oskarża go o wielokrotne zgwałcenie swojej młodszej siostry i wykorzystywanie seksualne. Ten diabeł w ludzkiej skórze po raz pierwszy miał zgwałcić swoją siostrę po imprezie z okazji swoich 17 urodzin. Wówczas był jeszcze uczniem. Chodził do toruńskiego liceum. Koszmar jego młodszej siostry zakończył się w grudniu 2022 roku. Wtedy sąd aresztował Cezarego W. na trzy miesiące.

Rozpoczął się proces Cezarego W. Wstrząsające sceny w Sądzie Okręgowym w Toruniu

23 stycznia 2024 roku rozpoczął się proces Cezarego W. Mężczyzna nie został na niego doprowadzony w więziennym stroju, Przyszedł do sądu sam. Oskarżony o wielokrotne zgwałcenie swojej siostry chodzi bowiem po wolności.

Cezary W. to nierzucający się w oczy młody mężczyzna. Ma dopiero 18 lat. Jak sam przyznał przed sądem, jest ojcem jednego dziecka. Cezary W. nie należy do postawnych mężczyzn. Wygląda na takiego, którego mocniej podmuch wiatru może przewrócić. Oskarżony o zgwałcenie swojej siostry nie chciał odpowiedzieć naszemu dziennikarzowi na pytanie, dlaczego krzywdził własną młodszą siostrę.

Cezary W. nie czuł wstydu. Nie był zakłopotany. Nie zakrywał swojej twarzy. Biły od niego pogarda i chłód wobec otaczających go ludzi. Nasz dziennikarz miał wrażenie, że patrzy tym samym wzrokiem, co kiedyś Mariusz Trynkiewicz. Co ciekawe, oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym nie leczył się psychiatrycznie. Sąd zgodnie z prawem utajnił cały proces, ze względu na dobra osobiste pokrzywdzonej dziewczyny. Wyrok będzie jawny.

Rozpoczął się proces Cezarego W., ucznia toruńskiego liceum. Zdjęcia z sądu