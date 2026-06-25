Kultowy kebab z Torunia zawiesza działalność. „Nie pozwolę, by się gotowali”

Właścicielka Siemka Kebab zamyka lokal z powodu upałów

W środę, 24 czerwca, szefowa znanego punktu Siemka Kebab przekazała w internecie informację o zamknięciu restauracji do najbliższego wtorku. Jak zaznaczyła, na ten krok zdecydowano się ze względu na przewidywane ekstremalne temperatury, które mają panować w kolejnych dniach.

Ekipa Siemka jest dla mnie jak rodzina i nie pozwolę, aby pracowała w takich warunkach i »gotowała się« w lokalu podczas największych upałów – napisała właścicielka.

Zdrowie pracowników ważniejsze niż zyski z kebabów

Szefowa punktu gastronomicznego podkreśliła wyraźnie, że w prowadzonym przez nią przedsięwzięciu kluczowe znaczenie mają osoby tam zatrudnione, a nie generowanie przychodów za wszelką możliwą cenę.

Jak wiecie, nasz lokal nigdy nie działał po trupach do celu. Najważniejsi są ludzie, wzajemny szacunek i zdrowie – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Internauci chwalą decyzję szefowej Siemka Kebab

Taki krok natychmiast wywołał lawinę reakcji w sieci. Komentujący nie szczędzili słów uznania dla właścicielki, doceniając jej wyjątkowe podejście do własnego zespołu.

– „Naprawdę szacunek!” – napisał jeden z klientów. – „Lubię was i lubię wasze kebsy, ale skwar na zew i wew od grillowanego mięsa to tragedia. Więc ponowny szacun za podejście” – dodał kolejny.

Bezpieczeństwo pracy w toruńskiej gastronomii

Wśród licznych opinii internautów wyraźnie wybrzmiewały te, według których kondycja fizyczna i bezpieczeństwo załogi zawsze muszą stanowić absolutny priorytet w każdym miejscu pracy.

Książulo i Wojek testowali Siemka Kebab w Toruniu

Siemka Kebab to aktualnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów gastronomicznych na mapie Torunia. Parę miesięcy wstecz gościli tam znani internetowi twórcy, Książulo i Wojek, którzy wzięli na warsztat lokalne przysmaki. Do odwiedzenia właśnie tej konkretnej miejscówki mocno zachęcali ich sami torunianie.

Recenzja youtuberów po wizycie w Siemka Kebab

Twórcy internetowi zażyczyli sobie popisowego „Lawasza Siemka” oraz tradycyjnego lawasza z miksem mięs. Ich oceny po degustacji okazały się niezwykle entuzjastyczne.

Smaczne, o intensywnym smaku. Bardzo słone i bardzo tłuste. Po zjedzeniu tego masz dzień z głowy i nie możesz się ruszać – żartował Książulo, chwaląc jednocześnie wielkość porcji i jakość jedzenia.

Przerwa w działaniu popularnego lokalu w Toruniu

Po tej pamiętnej wizycie spore grono użytkowników sieci obwołało Siemka Kebab mianem absolutnie topowego miejsca z takim jedzeniem w Toruniu. Obecnie lokal znika na moment z gastronomicznej mapy, jednak właścicielka gwarantuje, że to zaledwie chwilowy przestój.

Wracamy do Was we wtorek. Dziękuję za zrozumienie i życzę Wam spokojnego, bezpiecznego weekendu – przekazała klientom.