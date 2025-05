Tragedia na pasach w Toruniu. Mężczyzna nie miał żadnych szans

Tragiczny wypadek na Szosie Bydgoskiej w Toruniu

To nie był spokojny weekend na drogach w Toruniu. Dramat rozegrał się ok. godziny 21:00 na Szosie Bydgoskiej (zdjęcia z tego terenu prezentujemy nad tekstem, materiały dzięki uprzejmości strażaków z toruńskiej KM PSP). - Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący osobowym Seatem, 23-letni mężczyzna potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 48-latka - poinformowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Poszkodowany nie miał szans na przeżycie. Zginął na miejscu.

Kierowca Seata był trzeźwy. W niedzielę podejrzany został doprowadzony do prokuratury, usłyszał zarzut dotyczący spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty policyjnym dozorem, poręczeniem majątkowym i zakazem opuszczania kraju - wyjaśniła oficer prasowa toruńskiej komendy.

Policja apeluje o ostrożność

Śledztwo w sprawie tego wypadku toczy się pod nadzorem prokuratora. Służby zbadają wszystkie okoliczności dramatu. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Przy tej okazji mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. - Nadmierna prędkość uniemożliwia prawidłowe panowanie nad pojazdem, co często jest przyczyną najpoważniejszych w skutkach wypadków - podkreśliła asp. Dominika Bocian. Ku przestrodze, pod tekstem przypominamy galerię ze zdjęciami z poważnego wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 pod Toruniem.

