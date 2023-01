Smutek i niedowierzanie. Śmierć Mateusza wstrząsnęła Polską. "Co się dzieje z tym światem?"

Piotrek dostał nożem w serce, bo wzięli go za złodzieja roweru?! Przerażające kulisy makabry w Brodnicy

W minioną niedzielę (8 stycznia 2023 r.) toruńscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 33-letniego Mateusza W. W poszukiwania zaangażowała się lokalna społeczność, internauci udostępniali wizerunek mężczyzny dosłownie wszędzie, gdzie się dało. Niestety, tego samego dnia członek rodziny Mateusza ujawnił jego ciało. - Wstępne ustalenia wykluczyły udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Sprawę prowadza funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście - powiedziała naszemu dziennikarzowi mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Mateusz z Torunia nie żyje. Przejmujące komentarze. "Co się dzieje z tym światem?"

- Przykre jest to, że coraz częściej czytam takie smutne wiadomości. Młodzi ludzie odbierają sobie życie. Co się dzieje z tym światem? - zastanawia się pani Anna. Podobnych, emocjonalnych wpisów jest znacznie więcej. - Przeraża mnie co się dzieję z naszym światem. Ludzie odbierają sobie życie, albo człowiek zabija człowieka, bardzo przykre. Wyrazy współczucia dla rodziny - dodała pani Natalia.

- Wyrazy współczucia dla rodziny. Był taki młody, tyle życia miał przed sobą. Dlaczego ten świat jest tak dziwny i odchodzą tak młodzi ludzie? - to z kolei komentarz pani Angeliki. Z całej Polski, w kierunku bliskich płyną wyrazy współczucia, do których rzecz jasna się przyłączamy. Pamiętajmy, że depresja to bardzo poważny problem.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

